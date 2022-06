Durant tot el mes té lloc la 12a campanya «Compra i descobreix Catalunya» per donar suport al petit comerç i promocionar el turisme local i de proximitat. És una iniciativa que organitza la Xarxa de Barris Antics amb projectes, formada per 33 municipis, entre els quals Manresa.

Les persones que comprin a les botigues adherides a la campanya, que estaran senyalitzades amb el cartell de la dotzena edició, podran participar en el sorteig de premis per visitar els 33 municipis organitzadors.

Al juliol se sortejaran 34 experiències per a dues persones valorades en 3.791 euros en cadascun dels 33 municipis organitzadors (33 per als clients i un per als comerciants), en total 1.122 premis valorats en 128.894 euros que es podran gaudir fins al març del 2023 segons la data especificada per a cada municipi. A Manresa, el sorteig es farà el 7 de juliol.

Per participar en el sorteig, els compradors hauran d’omplir una butlleta amb les dades personals. A més, per primer cop, gràcies a l’ajut de la Diputació, es posa en marxa una butlleta digital. Caldrà omplir un formulari a participa.xarxabarris.cat i adjuntar-hi una foto del tiquet de compra.