La barriada Mion la fa grossa pels 50 anys

L’Agrupació de Veïns de la Barrida Mion-Puigberenguer ha celebrat el cap de setmana, amb una trentena d’actes, les festes de primavera que, alhora, han servit per commemorar els 50 anys de l’entitat veïnal que, tot i que es van escaure l’any passat, com que, per culpa de les restriccions a causa de la pandèmia no es va poder fer la celebració com es volia, s’ha aprofitat l’edició d’enguany. Les ganes de sortir al carrer i de festa han estat motius poderosos per portar gent a totes les activitats.

Com és habitual, la festa la va obrir el pregó, que va aplegar el veïnat a la plaça de la Democràcia per escoltar a la directora de l’escola Puigberenguer, Alba Serra Prat. També hi van assistir l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau Fontanet. Atès que a l’esmentada plaça no hi ha cap porxo per protegir-se del sol, que és una vella reivindicació del veïnat, els parlaments es van fer a peu de plaça perquè la gent s’havia posat al voltant, sota els arbres que hi ha, per trobar una mica d’aixopluc del sol.

Al llarg del cap de setmana hi va haver tabalada i correfoc infantil de Xàldiga, concurs de vestits de paper, caramelles del Pont Llarg, caminada popular pels camins del Poal, una exposició que fa memòria dels 50 anys de l’entitat veïnal, l’engalanada dels balcons, espectacles infantils, festa de l’escuma, concerts, concurs de truites, que va comptar amb la participació com a jurat del reconegut cuiner manresà Benvingut Aligué; missa i arrossada al dinar del soci, entre d’altres activitats. A la festa, com no podia ser, no hi va faltar un pastís d’aniversari.

L’Associació de Veïns de la barriada Mion-Puigberenguer, nascuda el 1971, és la més antiga de totes les entitats veïnals de Manresa. Va començar amb 169 socis.