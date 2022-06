Les persones nouvingues no poden regularitzar la seva situació si no treballen, però en molts casos no poden treballar si no la tenen regularitzada. Un peix que es mossega la cua. Per intentar trencar aquest cercle viciós, Càritas va posar en marxa el 2005 un projecte per ajuntar persones migrades amb necessitat de feina i famílies que necessiten cuidadors per a persones grans. Incloïa formació i intermediació laboral. Es van fer 21 cursos. El 2015 aquell projecte inicial, batejat amb el nom d’Ateninser, es va convertir en Fita amb la idea d’eixamplar el pla de treball i de professionalitzar la formació. S’han fet 9 cursos més.

L’objectiu de Càritas amb aquest programa no només és casar necessitats, sinó dignificar una feina sovint infravalorada. «Les famílies demanen que les treballadores estiguin formades i siguin professionals perquè han de deixar els seus pares, mares, tiets i tietes amb una persona que no coneixen. Nosaltres demanem que la formació sigui molt alta, que aquestes persones que formem entenguin què és una personal amb Alzheimer, una persona que està sola, però si vols el millor treballador, l’has de pagar», fa notar l’educadora social Clara Abancó, tècnica d’Alfabetització, Formació Fita i Voluntariat de Càritas. Insisteix que, «si com a societat valoréssim aquesta feina, no hauríem d’insistir tant a la gent perquè pagués el mínim». A Fita, una condició indispensable és que els treballadors cobrin el salari mínim i que es respectin temes com els dies festius i les vacances, «i fem molt treball perquè puguin regularitzar la seva situació».

Amb ganes de treballar

Fina Farrés, directora de l’entitat, fa «una crida a les famílies i empreses perquè sàpiguen que hi ha aquesta bossa de persones formades que tenen moltes ganes de treballar i són molt eficients. Que sàpiguen que Càritas prepara bé i fa aquest acompanyament. Hi ha l’esforç i la dedicació perquè, per una banda, el treball sigui digne per als treballadors i, per l’altra, ells compleixin amb professionalitat i amb estima la feina amb les persones que cuiden».

Abacó insisteix en aquests punts. «De vegades hi ha la idea que a Càritas hi ha persones a qui, pobres, se les ha d’ajudar perquè no arriben a més, i no és cert. El que tenim són persones superqualificades i preparades, professionals i amb una qualitat humana important, i el que fem és l’acompanyament». És a dir, que manté el contacte amb la persona i la família que la contracta.

Malgrat l’esforç que hi posa Càritas, que aquest 2022 ha tingut la col·laboració de Fundació Alícia, Món Avi, l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès; l’ICS Àrea Bàsica de Salut-4 Sagrada Família, l’ICS Àrea Bàsica de Salut-2 CAP Bages, la Fundació Sant Andreu Salut -amb qui ha signat ara un acord de col·laboració per a la realització de pràctiques no laborals per a l’alumnat-, el Consorci de Residus del Bages, Assir Bages i la FUB, entre d’altres, el camí és costerut. No tenen atur, a nivell de la societat no es valora i, a l’hora d’aconseguir els papers, sovint no tenen prou continuïtat perquè és una feina molt inestable. Tot plegat fa que els treballadors estiguin amb l’ai al cor.

Fita, que comença el febrer i acaba a l’abril, té molta demanda, atès que també els arriben derivacions dels serveis socials. Per fer-lo, cal tenir un mínim interès en el treball a la llar i passar unes proves de nivell bàsic (cal entendre i parlar el català). Consta de la formació, amb un curs d’unes 160 hores basat en el certificat professional en el treball a la llar. «És una formació que fem amb la col·laboració de voluntaris i de diferents empreses i entitats especialitzades». Per exemple, als dos ambulatoris de l’ICS hi fan les classes d’atenció a la salut; a la Fundació Alícia, les de cuina, i a Sant Andreu Salut, de neteja, cures, gent gran. Es combina la part teòrica i, sobretot, la pràctica. Al mateix temps, es treballa el tema de les relacions i de les emocions. «És un curs molt exigent en el qual és molt important la puntualitat, la responsabilitat... Volem preparar per a la inserció laboral en tots els àmbits que es pugui», si bé el fet que la gran majoria no tinguin permís de treball fa que les oportunitats les trobin en el treball a la llar. Farrés fa notar que en les pràctiques que fan a les entitats pot passar que les acabin contractant. Acabada la formació i aprovats als exàmens, passen a la borsa de treball de Càritas, que fa de mediadora a l’hora de rebre les peticions de les famílies i de casar el millor candidat. L’índex d’inserció és del 100%. L’any passat es va trobar feina per a 42 persones i es van rebre 177 ofertes de famílies.

El procés de regularització el marquen uns condicionants que són com «un joc de pistes» «Com un joc de pistes». Així defineix Clara Abancó, tècnica de Càritas, el procés de regularizació d’una persona nouvinguda. Explica que «hi ha diferents formes per regularitzar-se» i que «la més comuna és l’arrelament social mitjançant una oferta de treball». Fins a arribar-hi, però, «cal fer una sèrie de passos per ordre, tenint en compte un temps mínim i màxim entre un pas i l’altre per evitar que caduquin els documents i per què les cites i els papers arribin en el termini establert». Són els següents: empadronament històric (acreditar un mínim de tres anys continuats residint a l’estat Espanyol), cursos de català realitzats en organismes oficials (mínim de 45 hores), tenir una oferta de treball (40 hores setmanals) per acreditar mitjans econòmics, i n f o r m e d’a r r e l a m e n t (que expedeix l’Ajuntament de referència); i antecedents penals del país d’origen (traduïts i validats per un organisme oficial). Una vegada es disposa de tota aquesta documentació, es presenta a la delegació d’estrangeria del govern espanyol i s’espera que es doni resposta favorable per obtenir el NIE (Número d’Identitat d’Estranger) i, aleshores, «ja tens papers», si bé els primers cinc anys aquestes persones han d’anar cotitzant per no quedar sense. Són tràmits que poden arribar a trigar entre sis ai vuit mesos, i alguns dels quals tenen un cost econòmic important. Per això, en el cas d’Imad Zouchou, va ser tan important trobar una nova família que el contractés quan es va morir l’avi que cuidava per poder seguir el procés.