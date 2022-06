Imad Zouchou té 27 anys i és del Marroc, de Casablanca. Va arribar a Manresa el 2017. «Vaig venir aquí perquè hi tinc família». Destaca que «per poder fer cursos per trobar feina cal aprendre català» perquè «no en tenia cap coneixement, ni de castellà». Primer de tot, per tant, va anar al Centre de Normalització Lingüística amb aquest objectiu. «A Càritas hi vaig entrar perquè, a través dels amics, vaig conèixer que tenen el projecte Fita». Per començar, hi va fer el curs de l’hort per «aprendre moltes coses: fer murs de pedra seca, una mica de jardineria... Ja tinc el títol i després has de practicar el català per entrar al projecte Fita perquè per superar les proves necessites l’idioma». Va fer les proves, que van incloure una mica de català, castellà i matemàtiques, i va entrar al curs, que va començar el febrer del 2019. Un cop dins, «hem après el tema de la neteja, vam fer classes al CAP Bages per aprendre com hem de donar els medicaments als avis...» Fins que va arribar la pandèmia i es va haver d’aturar. El juny d’aquell mateix any el van poder reprendre i completar. «Vam aprendre cuina catalana i tot el necessari per cuidar un avi». Admet que quan va agafar la primera feina va ser complicat, però que ara «estic content perquè tinc experiència. Com l’he de cuidar, com l’he d’ajudar, com l’he de tractar... Ja tenia ganes de treballar per ajudar a la meva família i poder regularitzar la meva situació». Va treballar un any i vuit mesos i, mentrestant, van enviar tota la documentació per fer-li el contracte, però, va estar de pega i, en el moment que l’administració va indicar que es podia fer l’alta, l’avi es va morir. «Ha estat difícil per dues coses: perquè he estat molts mesos esperant el permís de treball i perquè li havia agafat estima perquè era la meva primera feina i era com el meu pare». Per sort, va trobar de seguida feina en una altra família i ha pogut continuar el procés de regularització. En cas contrari, hauria hagut de començar des de zero.