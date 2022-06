L’hondurenya Carmen Bonilla, de 36 anys, va arribar a Manresa el 2017 «per buscar una oportunitat millor que al meu país». Va arribar sola. «Una amiga em va dir que vingués i que m’ajudaria en el que pogués, però quan vaig arribar no hi era perquè s’havia quedat sense feina i feia cinc dies que n’havia trobat una en un altre lloc. No l’he vist mai i em vaig haver d’espavilar sola». Una vegada instal·lada, va fer amigues i una d’elles li va parlar de Càritas, on ha participat a la darrera edició del curs de Fita, que va acabar el 8 d’abril passat. A Hondures, explica, «vaig treballar en una fàbrica dos anys i, quan vaig fer vint anys, vaig emprendre un negoci, un petit supermercat, i després vaig posar una cafeteria», que va deixar a la seva germana per viatjar a Catalunya i trobar una oportunitat laboral millor. Al seu país hi va deixar un fill. Bonilla té molta experiència en el treball a la llar perquè d’ençà que va arribar a la capital del Bages ha fet aquesta feina. «He treballat a cases cuidant avis i àvies i fent neteja, i en gairebé tots els treballs he cuinat i he fet la higiene dels avis». Una vegada acabat el curs, li ha sortit una suplència com a interna, dormint al domicili. Sobre aquest tema, la tècnica Clara Abancó remarca que «és una feina molt dura. Nosaltres pactem uns horaris, de manera que tenen festa 36 hores a la setmana, com a mínim; és a dir, que una nit mínim han de dormir a casa seva i el cap de setmana el tenen lliure. A més a més, tenen tres hores de descans cada dia. Ho tenim tot regulat, però la realitat és que quan treballes d’interna sense una mediació o un contracte, les condicions són molt difícils. No saps mai quan tindràs festa, si tindràs vacances, el sou és molt baix». Bonilla comenta que «a les feines d’interna que he fet gairebé mai no m’han donat festius ni vacances». La tècnica de Càritas hi afegeix que depèn molt de la sensibilitat de la família a on es vagi a parar i que hi ha vegades que no es fan bé les coses per un tema de desconeixement.