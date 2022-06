El Departament de Salut de la Generalitat comptabilitzava 26.000 casos totals confirmats de covid-19 a Manresa el dia 3 de maig. Un mes després el nombre és de 27.000, mil més.

Si hi haguessin hagut mil casos mensuals en els 27 mesos que portem de pandèmia la xifra es trobaria dintre de la mitjana, però tenint en compte que hi ha hagut mesos amb unes quantitats molt superiors vol dir que també altres mesos la ciutat ha estat per sota.

La conclusió és que la normalitat amb la qual s’afronta aquesta fase de l’epidèmia té molt a veure amb el fet que l’afectació hospitalària s’ha anat normalitzant i els centres assistencials ja no han d’estar dedicant gairebé el 100% de la seva capacitat a lluitar contra la pandèmia i a que les unitats de cures intensives no es troben al límit com sí ha passat en altres fases de l’epidèmia. Al contrari l’afectació a l’UCI és mínima. L’important nombre de nous casos i la poca afectació hospitalària s’explica pel nivell de vacunació i la menor agressivitat de la variant imperant.

Si el nombre total de casos confirmats acumulats de covid a Manresa era de 26.958 en la darrera actualització, la xifra baixava fins a 26.209 si la confirmació era mitjançant PCR o test d’antígens.

D’altra banda, Manresa era la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants en incidència acumulada a 14 dies de l’epidèmia, amb 490 casos per 100.000 habitants, només superada pels 497 del Prat de Llobregat, segons les darreres dades publicades pel Departament de Salut.

També era la segona en risc de rebrot, amb un índex de 372, mentre que El Prat de Llobregat en tenia 454.

Una notícia positiva és que la velocitat de transmissió se situava a la franja baixa de les ciutats mitjanes i grans catalanes, amb 0,78.

La ciutat tenia un 18% de resultats positius en les proves PCR i test d’antígens realitzats. Es tracta d’un percentatge que es trobava lluny del 29% del Prat de Llobregat, que és la ciutat gran catalana que el tenia més alt.

Una altra notícia positiva és la tendència a la baixa del nombre dels nous casos. Així si del 10 al 16 de maig es van comptabilitzar 249, la setmana següent van ser 229 i la darrera analitzada, del 24 al 30 de maig van ser 166.

Això tenint en compte que el Departament de Salut de la Generalitat concentra les proves diagnòstiques en les persones més vulnerables o els pacients greus.