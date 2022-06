L'estrena del renovat aparcament del parc de l’Agulla ha canviat la fisonomia d'aquest sector de Manresa. Així ho posa de manifest una imatge aèria que ha compartit a Twitter Ingeniería Constructora Manresana, l'empresa encarregada d'executar les obres. La foto permet veure ben bé l'impacte de la millora de l'aparcament en el conjunt del parc.

✨Satisfets d’haver posat el nostre granet de sorra en l’execució d’una obra en una zona emblemàtica com és el Parc de l’Agulla; prioritzant l’espai per als vianants i ordenant l’estacionament. pic.twitter.com/SwCasBePgT — Ingeniería Constructora Manresana (@icman_sl) 8 de junio de 2022

L'actuació ha fet guanyar «dignitat» a «una esplanada molt desorganitzada i desangelada», va destacar l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la presentació del nou pàrquing aquest dimarts. I és que a banda de l’espai per aparcar i d’un carril per entrar-hi i per sortir-ne a tocar de la rotonda, al costat de la tanca del parc s’ha habilitant un passeig de terra per als vianants i les bicicletes.

L’aparcament és en bateria i hi caben 51 vehicles, més dues places per a les persones amb mobilitat reduïda. També hi ha sis places per a motos i un aparcament per deixar-hi les bicis. L'alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán, en destaca l'aspecte de la seguretat: «Era un aparcament on no sabies a on aparcar ni per on havia de passar la gent que anava a peu», va dir ahir, també en l'estrena.

Les obres han costat 370.0000 euros i formen part de l’àmbit del Pla Director de l’Agulla. Les han pagat Aigües de Manresa, la Junta de la Sèquia i el Consorci de l'Agulla.