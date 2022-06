El gremi d’hoteleria de Manresa reclama que no s'elimini cap terrassa

El Gremi d‘Hoteleria i Turisme del Bages hi ha volgut dir la seva pel que fa a la nova ordenança de terrasses que, passat l’estiu, ha de concretar els criteris que es tindran en compte a l’hora d’atorgar la llicència als establiments de restauració que vulguin posar taules i cadires a la calçada si la vorera no és prou ampla per fer-ho, tal com s’ha pogut fer durant la pandèmia. El gremi demana a l’Ajuntament que «tots els establiments que vulguin mantenir la terrassa, la puguin mantenir».

El que defensa l’entitat que representa col·lectivament el sector de la restauració i el turisme del Bages i que fa d’interlocutora amb les administracions no acaba de quadrar amb la idea que plana pel que fa a la nova ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic que ha de rellevar l’actual, que va entrar en vigor el 24 d’agost de fa deu anys. Tal com va informar aquest diari en l’edició de dissabte passat, una comissió acabada de crear té la missió de revisar l’ordenança actual que regula les terrasses i de concretar els criteris sobre l’ocupació de la calçada. És a dir, determinar quines la podran continuar ocupant i quines no. El gremi diu que «el que demanem a l’Ajuntament és que els establiments que de manera excepcional van posar terrassa durant la pandèmia en llocs on, a priori, no era possible, ara que torna la normalitat, tot establiment que vulgui mantenir aquesta terrassa la pugui mantenir com a activitat habitual i normal perquè en molts casos s’ha demostrat que és un bon punt de negoci i és interessant que el puguin mantenir». Quan es va redactar l’ordenança actual, el gremi ja va discrepar en alguns temes amb el consistori.