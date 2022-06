L’Ajuntament de Manresa treballa per fer arribar el bus urbà a les parades del parc de l'Agulla

Les obres de millora i d’endreça de l’aparcament del parc de l’Agulla inclouen posar dues marquesines a banda i banda de la calçada, just abans d’arribar a la rotonda, perquè els usuaris del bus interurbà hi puguin arribar i sortir-ne amb més seguretat i comoditat que ara. Ahir, l’alcalde de Manresa Marc Aloy va informar que l’Ajuntament està treballant per tal que el transport urbà també hi arribi.

Les dues marquesines encara no s’han instal·lat per «problemes de subministrament», va comentar Aloy. La previsió és que es puguin col·locar a final de juliol. Molt a prop, s’ha habilitat un pas de vianants per poder travessar amb seguretat la carretera i, per tal que els vianants no ho facin pel mig com fins ara, s’ha completat el tros de tanca que faltava entre l’aparcament i la calçada. També degut a un tema de subministrament, en comptes de lledoners, que és l’espècie d’arbres que es volia plantar inicialment, s’han acabat plantant freixes.