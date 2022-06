Aquest mes acabarà l’actual fase d’obres al futur Museu del Barroc de Catalunya -antic Col·legi de Sant Ignasi- i el mes vinent començaran les d’ampliació de la plaça de Sant Ignasi, un projecte de Batlle i Roig que fa un recorregut pels paisatges del Camí Ignasià mitjançant la vegetació que es posarà al voltant de la capella del Rapte. Duraran «tres o quatre mesos», amb un pressupost de 400.000 euros, dels quals 360.000 corresponen a la darrera part que quedava pendent del conveni de Fàbrica Nova de 2,7 milions euros, ha informat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la visita d’obres que s’ha fet aquest matí a l'edifici. Alhora, acabada la fase actual, s’iniciarà la licitació de la darrera fase d’obres, la segona part corresponent a les instal·lacions, interiors i acabats, que ha de començar a final d’any. Quant a la museïtzació, Aloy ha afirmat que «la tenim molt a punt».

La previsió quant a la finalització de les obres ha canviat. Mentre que la darrera vegada l'Ajuntament la va situar a final d’aquest any -coincidint amb la commemoració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa- o començament del vinent, ara ja es parla de final de l’any vinent. L’Ajuntament ha culpat la crisi de la covid i la manca de subministraments del retard que han patit. Certament, no ha estat una actuació fàcil. El 2018 va quedar aturada durant poc més d’un any perquè l’Ajuntament va rescindir el contracte a l’empresa que la duia a terme perquè va considerar que no havia complert els terminis previstos, i el març del 2019 es va reprendre amb una altra empresa. La part que ara s'acabarà inclou actuacions pendents dels nous accessos, que acumulen un retard important, i una part de les instal·lacions.

8 milions d'euros

Les obres van començar el 2016 i suposaran una inversió total propera als 8 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament paga el 35% -«diners propis que hem anat posant al llarg d’aquests anys»- mentre que la resta -5,2 milions- s’han aconseguit a través de subvencions de la Generalitat, del govern de l’estat i dels fons europeus Feder. Fins ara, s’han executat 5 milions d’euros en obres i en falten tres corresponents a la darrera fase i a la museïtzació.

Aloy ha recordat que el que s’ha fet és «una rehabilitació integral. Al llarg de les obres ens hem anat trobant moltes problemàtiques que s’han hagut d’afrontar. Quan acabin, tindrem un edifici que serà el cent per cent sòlid, amb uns nivells de resistència necessaris per a un edifici públic».

Ahir es va fer una visita amb tots els grups municipals i amb els veïns del Centre Històric -Escodines, Vic-Remei i Barri Antic-.

El 65% de la inversió són ajudes

Quant a la inversió, demanat per aquest diari, Aloy ha insistit que «des de fa vint anys ja hi havia hagut plans directors que deien que l’edifici s’havia de posar al dia i que anaven entre els 10 i 20 milions d’euros. Quan el 2016 vam decidir fer un pla director, més o menys ja comptàvem que costaria 6 ò 7 milions i mig d’euros. D’aquests, en vam demanar 4,4 als fons Feder, que ens va atorgar la meitat menys l’IVA: 1,8 els fons Feder, 1,8 l’Ajuntament i l’IVA de tot plegat, l’Ajuntament». Finalment, «ens hem situat a 7,9 milions d’euros que hem pogut afrontar perquè, cada vegada que hem tingut un contratemps, hem pogut anar a buscar ajuda exterior i, com que es un projecte de país que s’ho val, el 65% del finançament, per tant, 5,2 milions d’euros, estan finançats fora i el 35% restant, per l’Ajuntament».

Cada fase ha tingut una part de finançament externa i una cofinançada. «Ara, del que ens queda, en el cas de la museografia, no hi hem d’aportar res perquè la tenim tota finançada; la paguen la Generalitat i els fons Feder». Quant a les obres, hi ha un milió d’euros que aporta l’estat «i la resta l’hem de posar l’Ajuntament». És a dir, un milió més.