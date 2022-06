Després de tres setmanes amb el nombre d’ingressats als centres assistencials de Manresa l’alça, ahir es va tallar la tendència i la xifra d’hospitalitzats es va estabilitzat a l’entorn de quaranta. Malauradament, Althaia va comunicar quatre morts més a les seves instal·lacions a causa de l’epidèmia.

Amb les darreres defuncions atribuïdes al coronavirus SARS-CoV-2 han mort als centres assistencials de Manresa 604 persones, de les quals 428 a Althaia i 176 a Sant Andreu.

Pel que fa a les afectacions mortals, les darreres quatre víctimes es van produir la darrera setmana a Althaia mentre que la setmana anterior van ser tres les víctimes. Són set víctimes en catorze dies.

A l’Hospital Sant Andreu hi ha hagut dos morts durant les darreres deu setmanes. La darrera defunció per l’epidèmia es va comunicar el el 3 de maig, i durant les darreres cinc setmanes no hi ha hagut noves víctimes mortals. Amb l’excepció del recompte del 24 de maig, els darrers set mesos hi ha hagut morts per covid cada setmana. Ahir hi havia 37 ingressats per covid als centres assistencials de Manresa, dels quals 22 a Sant Andreu i 15 a Althaia.

La setmana passada hi havia 42 ingressats, cinc més. D’aquesta forma s’atura la tendència a l’alça en el nombre d’ingressats que s’havia donat durant les tres setmanes anteriors.

Així, el dia 10 de maig hi havia 15 ingressats; el 17 de maig la xifra va pujar a 18; el 24 de maig es va enfilar a 29 i la setmana passada va arribar, com s’ha dit, a 42 ingressats.

Dels 37 ingressats que hi havia ahir a la ciutat per covid, cap d’ells necessitava cures intensives, el que posa de manifest la diferència pel que fa a l’afectació de l’epidèmia en relació a altres moments en què l’UCI ha estat al límit de la seva capacitat. La Fundació Althaia va comunicar ahir que dels 15 pacients ingressats per covid no n’hi havia cap a l’UCI.

La xifra acumulada d’altes, des del març del 2020, a pacients ingressats per covid-19 era de 3.724. Això vol dir que la darrera setmana s’havien donat onze altes més.

Per la seva banda, la Fundació Sant Andreu Salut tenia ahir 22 persones ingressades amb covid-19 mentre que dimarts passat, dia 31 de maig, hi havia 25 persones ingressades a la Unitat d’Aïllament per Covid-19 de l’Hospital de Sant Andreu.

Durant la darrera setmana, 12 persones han ingressat, 15 persones han estat donades d’alta i cap persona ha mort.

Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, data coincident amb la sisena onada de l’epidèmia, són 241 ingressos, 174 altes i 42 defuncions.