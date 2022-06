Fundació Althaia ha donat la benvinguda a una nova promoció de professionals en formació integrada per 18 residents de 13 especialitats diferents. La seva incorporació ha coincidint amb el comiat dels 13 professionals que aquest 2022 finalitzen la seva residència a la institució, la major part dels quals continuaran vinculats laboralment a l’organització. Actualment Althaia compta amb 114 professionals en formació (67 residents propis i 47 de l’Institut Català de la Salut), la xifra més alta assolida fins al moment.

Del total de 18 residents que s’incorporen enguany, n’hi ha 12 de Metge Intern Resident (MIR) de les especialitats d’Al·lergologia, Anestesiologia i reanimació, Cirurgia general i aparell digestiu, Cirurgia ortopèdica i traumatologia, Medicina Intensiva, Medicina interna, Obstetrícia i ginecologia, Oncologia mèdica, Pediatria i Psiquiatria; una de Psicòleg Intern Resident (PIR) de l’especialitat de Psicologia clínica; tres de Llevadora Interna Resident (LLIR) de l’especialitat d’Infermeria Obstètric-ginecològica i dues d’Infermera Interna Resident (IIR) de l’especialitat d’Infermeria en Salut Mental.

Al llistat s‘hi ha de sumar les dues professionals en formació de l’especialitat d’Infermeria d’Atenció familiar i comunitària de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) que per primera vegada s’han incorporat a les àrees bàsiques que gestiona Althaia i que tindran Sant Joan de Déu com a hospital de referència. A banda, hi ha les places per a professionals d’atenció familiar i comunitària la Unitat Docent de l’ICS que també tenen Althaia com a hospital de referència.

Tots els MIR i PIR es queden

Fa uns dies es va celebrar l’acte de comiat dels 13 residents que aquest curs finalitzen la seva especialitat. Són 7 MIR que s’han format en les especialitats d’Anestesiologia i reanimació, Pediatria, Medicina interna, Psiquiatria, Cirurgia general i de l’aparell digestiu, Obstetrícia i ginecologia i Cirurgia ortopèdica i Traumatologia; un Psicòleg Intern Resident (PIR) de l’especialitat de Psicologia clínica; tres de Llevadores Internes Residents (LLIR) de l’especialitat d’Infermeria Obstètric-ginecològica i dues Infermeres Internes Residents (IIR) de l’especialitat d’Infermeria en Salut Mental.

Tot i celebrar ara el comiat, les infermeres no acabaran la seva especialització fins al setembre ja que l’any 2020 es van incorporar més tard a causa de la pandèmia. Justament, la tasca desenvolupada per tots els professionals en formació durant la crisi sanitària de la covid-19 es va posar de rellevància en la celebració de l’acte de comiat.

Cal destacar que tots els MIR i PIR que han finalitzat ja la seva especialitat continuaran vinculats laboralment a Althaia i seran, així, nous facultatius de la institució. En un context de falta de metges i infermeres, aquest fet és una constatació de la importància que té la formació de professionals per a la Fundació Althaia. Formar professionals que s’incorporaran en el sistema de salut és una aposta de la institució que contribueix a pal·liar aquesta manca generalitzada d’especialistes. L’objectiu és oferir una formació completa i de qualitat per tal que els futurs professionals puguin assolir l’excel·lència en les respectives especialitats.

Fer la residència a Manresa

Els principals avantatges de fer la residència en un hospital com Sant Joan de Déu de Manresa són que, a diferència d’altres hospitals més grans, els residents poden aprendre directament dels especialistes, treballar amb ells i tenir una gran capacitat d’intervenció en el procés assistencial. Des d’Althaia es dedica als residents un tracte personalitzat, proper i accessible i se’ls dona facilitats per tirar endavant nous projectes de recerca.

Tots aquests elements contribueixen a una millor formació i són alguns dels que més destaquen els residents en les darreres enquestes de satisfacció realitzades pel Departament de Salut. Els resultats mostren que Althaia està per sobre de la mitjana en diferents ítems avaluats, com per exemple l’aprenentatge global, l’acollida i la integració al centre, la supervisió en les rotacions i les guàrdies i la facilitat per fer formacions externes.

Des de la Fundació se segueix treballant per ampliar el potencial docent de la institució ja que acollir residents reverteix també en la millora de l’atenció als pacients en el sentit que comporta augmentar la formació i el professionalisme de tots els membres dels serveis implicats. La intenció és seguir acreditant noves especialitats i incrementar el nombre de places disponibles.