L’Escola la Flama celebra el 51è aniversari dissabte amb un ampli programa d’actes que s’iniciarà a 2/4 de 10 del matí amb l’inici de festa i esmorzar. Hi haurà caminades, partits, treballs manuals per fer un photocall, exhibició de ioga, dansa i cant. Al migdia es bufaran les espelmes i hi haurà parlaments seguits d’actuació musical d’exalumnes i ruixada. Els actes continuaran a la tarda amb tallers, mostra de patinatge, actuació musical infantil Embolica que fa fort, a càrrec de Marc Oriol, i de 8 de la tarda a 10 de la nit sopar de celebració seguit de discomòbil.