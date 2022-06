A Manresa hi va haver com a mínim onze casos d’ancians maltractats durant el 2021

A Manresa, l’any 2021 hi van haver onze casos de maltractaments a persones grans ateses pels Serveis Socials de l’Ajuntament que van arribar al sistema judicial. Concretament 9 dones i 2 homes.

Aquesta és la xifra de casos de maltractaments coneguts pels Serveis Socials de Manresa entrats a Fiscalia o al jutjat de guàrdia, segons explica la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs.

Una realitat palpable que va planar ahir sobre la jornada per prevenir els maltractaments a les persones grans que va tenir lloc a l’Auditori de la Plana de l’Om, organitzada pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa. Es tracta de situacions que per una banda són molt reals i, per l’altra, continuen passant molt desapercebudes. El Consell Comarcal del Bages va atendre l’any passat vint ancians per aquest motiu.

La jornada es va dur a terme en el marc del Dia mundial de la presa de consciència de l’abús i els maltractaments a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. A l’Auditori de la Plana de l’Om es van presentar ponències i l’exposició «Som grans».

Les ponències van ser «Envellir en positiu: Desenvolupament personal i social de la vellesa», a càrrec de Feliciano Villar, catedràtic de Psicologia del Desenvolupament a la Universitat de Barcelona; «El respecte de les voluntats de les persones grans en el procés de final de vida», a càrrec d’Isabel Alonso Dávila, vicepresidenta de l’associació Dreta a morir Dignament i «Els serveis especialitzats en els maltractaments de les persones grans, un camí a recórrer a l’Anoia, al Bages i a Manresa».

Pel que fa a l’exposició «Som grans» ha estat impulsada pel Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa i incorpora les fotografies d’Oriol Segon Torra que busca trencar el concepte d’edatisme a través del qual es discriminen les persones per la seva edat.

L’any passat el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa van elaborar una Guia local per a fer front als maltractaments de les Persones Grans per abordar els casos de maltractaments que es donen a la ciutat i a la comarca.

Aquesta guia té l’objectiu de sensibilitzar els professionals amb persones grans sobre el fenomen dels maltractaments i aprofundir-ne el coneixement, prevenir, detectar i intervenir i abordar de forma multidisciplinària les diverses situacions de maltractament a les persones grans. Els maltractaments a les persones grans es produeixen en totes les classes socials i en qualsevol nivell cultural. Malgrat la seva magnitud, segueixen faltant actuacions de prevenció i d’intervenció.