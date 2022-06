Les sorpreses que amaga el Museu del Barroc de Catalunya

Encara que el Museu del Barroc de Catalunya no obrirà les postes fins al 2023, la visita a les obres d'aquest dimecres ha deixat veure algunes de les sorpreses amb què es trobaran els visitants. Als nous accessos a l'edifici, que comuniquen la plaça de Sant Ignasi amb el claustre, hi ha haurà la recepció, botiga i Centre d’Acollida de Pelegrins. Ja a l’interior del claustre, s’arriba a la primera planta del nou volum afegit per una rampa adossada a la façana i una d’interior que aprofita un espai amb volta de canó que il·luminen unes finestres amb un curiós sistema de ventilació que sembla un calaix. La primera planta dels nous accessos, on hi haurà el taulell de recepció al museu del barroc, és un espai ampli pensant que pugui acollir grups de visitants nombrosos. Hi crida l’atenció la petita tribuna de vidre construïda en un costat per poder veure el claustre.

Des de les escales per accedir a la segona planta es veu una inscripció a la façana que correspondria a un fris que hi havia al creuer i que s’han ressaltat posant-hi unes lletres metàl·liques al damunt. Hi diu: «Et veritas sublimior, Qui confidenti servulo», i és el fragment d’un himne dedicat als sants. La segona planta del nou volum per arribar al museu de Manresa ofereix unes bones vistes de la ciutat, alhora que evidencia l’aspecte decadent de molts edificis del Centre Històric. En aquest espai hi una mica de grada per poder seure mentre s’admira el paisatge. El Museu del Barroc de Catalunya a Manresa no obrirà portes fins a final del 2023 L’alcalde de Manresa, Marc Aloy va explicar ahir que la idea és que s’hi pugui accedir en un horari restringit, tot i que no es visitin els museus. Des d’aquest punt, es va poder accedir a una petita sortida a la coberta, que d’entrada no serà d’ús públic, amb unes vistes espectaculars. El recorregut va continuar fins a la tercera planta, on hi haurà la part administrativa i el magatzem. Ahir, hi acabaven de muntar un muntacàrregues de grans dimensions . Les escales del nou nucli de comunicació van permetre tornar a l’entrada per anar a veure la façana nova al carrer de Viladordis.