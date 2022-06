S’eternitza el tall de llum al bloc de la PAHC, que ja fa nou setmanes que dura

Han transcorregut nou setmanes ja des que el 4 d’abril sis famílies amb dotze infants van veure com treballadors d’Endesa escortats per antiavalots tallaven la llum del bloc ocupat per la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al carrer Bambylor del barri de la plaça Catalunya de Manresa.

Ahir, un dels afectats explicava que la situació no només no ha millorat sinó que ha empitjorat perquè hi ha veïns que es queixen del soroll dels generadors que utilitzen puntualment per tenir aigua calenta i poder fer rentadores.

Segons Endesa, el bloc va ser ocupat quan encara no estava finalitzat. I el promotor és qui hauria d’haver enllestit, en el seu dia, els treballs elèctrics, com a qualsevol altre habitatge. Així que assegura que «Endesa, com es pot entendre, no pot fer treballs en una propietat privada».

Per la seva part, l’Ajuntament diu que ha sol·licitat a Endesa la contractació temporal i extraordinària d’un subministrament bàsic d’electricitat per a ús domèstic, pel fet que els usuaris es troben en situació d’urgència social.

Ha elaborat informes per a cadascuna de les famílies per a l’aplicació de la llei de pobresa energètica i ha complimentat formularis de constatació de la situació d’urgència social, que van ser presentats a Endesa. També ha fet gestions amb l’Associació de Pobresa Energètica (APE) i altres entitats de suport social, a més de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Tot i els esforços i gestions, no s’ha aconseguit resoldre la situació «principalment pel fet que el bloc no estava finalitzat en el moment de l’ocupació i, per aquest motiu, Endesa argumenta que cal que es col·loqui una caixa general de protecció i que es legalitzi la instal·lació d’enllaç fins als comptadors de l’edifici. També que cal fer unes obres per dur-ho a terme i la intervenció a la via pública».

Els representants de l’Ajuntament han «reiterat als usuaris la necessitat que clarifiquin amb Endesa totes les necessitats per a la instal·lació dels comptadors provisionals que preveu el conveni signat entre Generalitat i Endesa».

Cap de les actuacions ha revertit la situació d’urgència social i els afectats expliquen que han d’anar a fer la compra cada dia, no volen molestar els veïns amb els generadors, però han de fer-ne un ús encara que sigui mínim, i demanen a l’Ajuntament que posi un comptador d’obra o articuli una solució provisional d’una vegada.