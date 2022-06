El pla de mobilitat que ha de regir aquest aspecte a Manresa els propers sis anys ha fet una nova passa endavant amb la presentació de la diagnosi, un document de més de 400 pàgines que mostra la situació actual de la mobilitat a Manresa per tal de decidir les actuacions necessàries per millorar-la. Entre d'altres, constata que l'ús del transport públic és preocupantment simbòlic. En els viatges interns, només suposa el 5% (amb un 59% dels viatges a peu i un 36% amb transport privat). Pel que fa als desplaçaments a fora de la comarca i a municipis propers a la comarca, és del 17,9% i de només el 2,7%, respectivament. En el primer cas, el 81% dels desplaçaments es fan en transport privat i, en el segon cas, el 94,1%.

La diagnosi l'ha redactat la UTE Tema Ctym PSMU Manresa. Un dels membres de l'equip tècnic, Àlex Sazatornil Luna, l'ha presentat aquest migdia juntament amb regidor de Mobilitat i Urbanisme, David Aaron López Martí, que ha destacat que l'epicentre de la mobilitat a la ciutat ha de ser el vianant i la millora dels espais per on transita. Actualment, un 37,8% de les voreres, com constata la diagnosi, tenen menys d'1,80 metres d'amplada. Aquest percentatge és del 19,1% quan s'analitzen els espais més transitats. Pel que fa als vials amb pendents no accessibles i dificultoses, en tenen un 33,7%. A banda del vianant, López també ha destacat que el pla tornarà a posar damunt la taula fer més competitius els trajectes en bus urbà, un tema que ja va tractar l'anterior pla però que no es va acabar de concretar, tot i ser-ne el tema estrella. Ho ha explicat dient que del 2012 a ara hi ha hagut un canvi de les prioritats. Ha insistit que el govern ha de ser capaç de fer un pla que doni resultats però que, alhora, cal "equilibrar les expectatives".

1.040 enquestes a residents de més de 15 anys

L'enquesta es va fer el novembre passat via telèfon a 1.040 residents a Manresa majors de 15 anys amb un error mostral del 3,01% per un interval de confiança del 95,5%. Es van fer enquestes en els cinc districtes de la ciutat corresponents a les zones de transport a nivell del bus urbà i segons quotes de sexe i edat.

Quant a la mobilitat, a banda del poc ús del transport públic en contraposició al transport privat, el document indica que a Manresa es fan 225.352 viatges diaris, dels quals, la majoria, un 81,3% són interns; un 17,6%, connexions i un 1,1% externs. En la distribució horària d'aquesta mobilitat, en el cas dels viatges interns, destaca una punta horària al migdia i una a les 5 de la tarda. En els externs, n'hi ha una a les 7 del matí, una a les 2 del migdia i una altra a les 5 de la tarda. Els motius del viatge són personals o per oci (70%), per feina (27%) i per estudis (3%).

De mitjana, hi ha 73.317 vehicles diaris d'entrada a la ciutat i 72.632 de sortida. Sazatornil ha destacat que aquesta dada inclou els vehicles pesants. Sense, són 65.000. També ha fet notar que és un moviment homogeni, repartit al llarg del dia, sense grans col·lapses a les entrades i sortides.

El temps mitjà total del viatge en transport públic (22 minuts) duplica el del transport privat (10,6), la qual cosa explicaria l'esmentada aposta tan accentuada pel transport privat. Lligat amb aquest tema, en la valoració dels mitjans de transport, mentre que en el cas del bus urbà predominen les valoracions positives (notablement satisfet seguit de molt satisfet), en el cas del bus interurbà, es manté el molt satisfet però baixa el notablement satisfet, i en el dels Ferrocarrils, augmenta de manera significativa el gens o poc satisfet.

Justament en els àmbits d'actuació, la millora de les connexions del transport públic és la petició amb més demanda (35,5%). Abans, però, hi ha la d'oferta d'aparcament (38,5%). Sobre aquest tema, López ja ha advertit que d'aparcament gratuït no n'hi haurà. "Té un cost". Ha insistit en la idea que primer és el vianant i que a les calçades s'hi ha de repartit tota la resta i que "no donen per tot".

Aparcaments plens tot el dia i la nit

En el capítol de la demanda d'aparcament diürn i nocturn, la diagnosi destaca que en les 6 zones de rotació estudiades (Saldes-Plaça Catalunya, Poble Nou, Vic-Remei, Valldaura, Escodines i Balconada), hi ha una ocupació diürna del 80% en totes i propera al 100% en segons quines hores del dia i per sobre del 100% (la gent aparca a llocs no permesos, com a les zones de càrrega i descàrrega), en el cas de Plaça Catalunya. A la nit, llevat, de la Balconada, a la resta de barris estudiats està per sobre del 90%.

A Manresa hi ha 14.787 places d'aparcament, amb un 5% de zona blava; un 3% de zona taronja, un 4% d'aparcament reservat a persones amb mobilitat reduïda i un 1% de zones verdes. Fora de la via pública, hi ha 29.649 places. Un 75% són en garatges de veïns; un 12% aparcaments no públics soterrats; un 8% aparcaments privats soterrats, un 4% aparcaments públics soterrats i un 1% aparcaments privats no soterrats.

L'objectiu: tenir tancat el pla el setembre

La setmana vinent es posarà en marxa el procés participatiu, amb la idea, ha avançat López a aquest diari, de tenir tancat document el setembre per fer-ne l'aprovació inicial de cara a la tardor i disposar del document definitiu per poder fer l'aprovació final l'any vinent.

El pla que s'està elaborant rellevarà l'actual, vigent des del 2012. Abans de la diagnosi es va fer una prediagnosi per analitzar el pla actual i el seu grau de compliment.