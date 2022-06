Manresa estudia aparcaments de zona verda per resoldre el col·lapse als barris

El pla de mobilitat que ha de concretar les mesures en aquest tema per als propers sis anys, i que ha de rellevar el vigent, del 2012, ja té diagnosi. La van presentar ahir Àlex Sazatornil Luna, membre de l’equip tècnic de la UTE Tema Ctym PSMU, que l’ha redactat, i el regidor de Mobilitat i Urbanisme, David Aaron López Martí, que va apuntar la creació d’aparcaments de zona verda -per als veïns- en barris on el document constata una saturació de les places per aparcar en calçada.

La diagnosi, que dibuixa la situació actual a Manresa quant a la mobilitat, s’ha elaborat mitjançant enquestes i treball de camp. López va avançar que la intenció és tenir tancat el document el setembre vinent per fer-ne l’aprovació inicial a la tardor i disposar del pla de mobilitat definitiu per fer l’aprovació final l’any vinent.

Un dels temes que analitza la diagnosi, que té més de 400 pàgines, és el col·lapse de les places d’aparcament als barris més cèntrics, llevat del Barri Antic, on hi ha molta illa de vianants. Durant 12 hores, amb rotacions de vint minuts, es van inventariar entre 137 i 160 places a Saldes-Plaça Catalunya, Poble Nou, Vic-Remei, Valldaura, Escodines i Balconada. El resultat va ser que, en horari diürn, en tots aquest barris l’ocupació de l’aparcament està per sobre del 80% i en algunes hores del dia arriba al 100 %. En el cas de Saldes-Plaça Catalunya, fins i tot està per sobre, a base d’aparcar en zones on no és permès, com les de càrrega i descàrrega. En horari nocturn, en els sis barris, excepte a la Balconada, l’ocupació està per sobre del 90%.

Juntament a la solució de les places de zona verda, López va apuntar que cal millorar la competitivitat del transport públic, que té molt poc ús entre els manresans (vegeu el text de sota).

El document indica que a Manresa es fan 225.352 viatges diaris, la majoria dels quals, un 81,3%, són interns; un 17,6%, connexions i un 1,1%, externs. En la distribució horària d’aquesta mobilitat, en el cas dels viatges interns, destaca una punta horària al migdia i una a les 5 de la tarda. En els externs, a les 7 del matí, a les 2 del migdia i a les 5 de la tarda. Els motius del viatge són personals o per oci (70%), per feina (27%) i per estudis (3%).

Pel que fa a la utilitat del pla, tenint en compte que l’anterior va tenir com a a tema estrella el carril bus, que no s’ha fet, el regidor va remarcar que del 2012 a ara hi ha hagut un canvi de les prioritats. Va insistir que el govern ha de ser capaç de fer un pla que doni resultats però que, alhora, cal «equilibrar les expectatives».

L’enquesta que ha servit per elaborar la diagnosi es va fer el novembre passat via telèfon a 1.040 residents a Manresa majors de 15 anys. Es van repartir pels cinc districtes de la ciutat i segons quotes de sexe i d’edat, i als enquestats se’ls va demanar que basessin les respostes en els moviments que havien fet el dia abans, que havia estat laborable, per tal que fossin el màxim d’objectius.

Procés participatiu

La setmana vinent es farà el procés participatiu. Dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Casino, la sessió tractarà temes com l’aparcament, el transport públic, la connectivitat urbana, les zones de baixes emissions, les relacions metropolitanes, el turisme i l’entorn urbà. La segona sessió es farà dimecres a les 4 de la tarda, a la FUB. En aquest cas, s’hi tractaran temàtiques relacionades amb els vianants, les bicicletes, els espais i entorns urbans prioritaris i la seguretat viària. La tercera, el mateix dia i lloc a 2/4 de 7, tractarà la mobilitat amb perspectiva de gènere i dels infants i gent gran i l’accessibilitat. Fins al 30 de juny es poden fer aportacions a través de la web Decidim Manresa.