Jordi Cruz omple a vessar amb un receptari exquisit en la cloenda de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià a Manresa

Amb forts aplaudiments i amb gana per dinar. Així ha acomiadat el nombrós públic assistent la demostració de cuina en directe que ha fet aquest diumenge al migdia el mediàtic xef manresà Jordi Cruz al Museu de la Tècnica de Manresa, i que ha servit de cloenda de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià d’aquest cap de setmana. Ha estat un final d’etiqueta amb Jordi Cruz i amb la també reconeguda xef Ada Parellada, que l’ha precedit, amb uns receptaris amb què tots dos han volgut homenatjar el prestigiós cuiner manresà Ignasi Domènech més enllà del seu conegut bacallà a la manresana.

Les jornades, que a través de la gastronomia volen promoure els territoris per on transcorre el camí ignasià des de Loiola fins a Manresa, han tingut enguany com a terra convidada productors del Pais Basc, i això també s’ha plasmat en el receptari exposat per Jordi Cruz, amb tocs «de la cuina basca que a Domènech tant li agradava, i de la cuina francesa que tant admirava» després d’haver fet estada a París en contacte amb el prestigiós Georges Auguste Escoffier. De fet, més enllà de la cuina, la sessió d’aquest diumenge al migdia també ha servit per reivindicar i difondre la trajectòria gastronòmica de Domènech, tant a nivell de receptes com d’estil, que Jordi Cruz no ha deixat de referenciar al llarg de tota la seva intervenció. Se'n considera un admirador per la seva constància en el treball i per les gestes aconseguides ja de ben jove, tenint en compte que amb 25 anys ja havia tornat de Londres i París «i ara amb 25 anys encara esteu jugant a la Play», apuntava amb to d’humor. De fet, l’humor, la distensió, la proximitat i la constant interacció amb el públic, han estat la tònica dominant en les demostracions tant de Jordi Cruz com d’Ada Parellada, fins al punt que Cruz s’ha allargat mitja hora més del compte tot i haver accelerat el ritme a última hora. I és que ha presentat una desena de plats, del menú degustació del restaurant l’ABaC, d’on és el xef, amb una varietat ingent d’ingredients, però amb tocs inspirats en Domènech i en el seu ampli receptari. No ha fet bacallà, però el peix no hi ha faltat, des del calamars, fins al barat o les vierias, i de postres, ha pres de referent els coctails «de què ja parlava Domènech en la seva època».

Ana Parellada, que amb clau d’humor s’ha presentat com a «telonera» de Jordi Cruz i això li ha valgut aplaudiments de reconeixement del públic, també s’ha centrat en la figura de Domènech, de qui ha assegurat que «és tot un referent per a la cuina» i ha lamentat que en canvi sigui una figura «poc reivindicada». Reconeix que ni ella mateixa, «tot i que sóc filla d’una fonda» de petita no n’havia dentit a parlar, «i això m’ha dolgut molt».

En homenatge a Domènech, Parellada ha preparat un únic plat amb el bacallà com a ingredient principal, acompanyat d’una terriun ad’escalivada feta amb mongeta de pebrot verd i vermell, «i amb albergínia blanca, que és un producte del Bages». I tot plegat, extret d’un llibre de receptes de Josep Maria Blasi que parla de Domènech, «a qui avui li vull fer un tribut».

Un bon balanç amb mil persones

Aquest diumenge les jornades han tingut la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha acompanyat al regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, Joan Calmet, que han fet un bon balanç dels dos dies d’activitat, que han tancat amb pràcticament un miler de visitants (la meitat aquest diumenge tot i que només hi ha hagut mig dia de jornades).

Alcalde i regidor han posat en valor la consolidació d’aquest esdeveniment que gira al voltant del camí de sant Ignasi, i la voluntat és d’anar mantenint els vincles amb els productors d’aquests territoris després que enguany s’ha engegat amb el País Basc com a terra convidada.