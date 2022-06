La Festa del Tomàquet del Bages ja té data de celebració. Es durà a terme del 18 al 23 de juliol. Serà la sisena edició i enguany recuperarà del tot la presencialitat després que la pandèmia hagi alterat el programa els dos darrers anys. Aprofitant la commemoració de Manresa 2022 hi haurà activitat relacionades amb Sant Ignasi. Es manté el producte convidat, que aquest any seran les llegums.

Al llarg de la setmana, hi haurà diverses activitats, com jornades, tastos, caminades i visites a productors. L’últim dia, el dissabte 23, es tornarà a fer el Mercat del Tomàquet, que enguany canviarà d’ubicació, a causa de les obres de la Plaça del Puigmercadal. Aquest any, el mercat es traslladarà al Passeig Pere III.

La festa manté l’aposta pel producte convidat, amb la voluntat de donar a conèixer els diversos productes que es cultiven a la comarca. Enguany, seran els llegums, un grup d’aliments valuosos des del punt de vista nutrinacional, amb molta versalitat gastronòmica i econòmicament molt accessibles. Al Bages i a la resta de la Catalunya Central n’hi ha diverses varietats, com la mongeta de Castellfollit, el cigronet de Mura o el cigronet de l’Alta Anoia.

Aprofitant la coincidència amb l’any ignasià, la Festa del Tomàquet incorporarà enguany activitats relacionades amb Ignasi, com una caminada patrimonial o l’aposta turística perquè el dissabte 23 el visitant pugui passar el dia a Manresa, ja que coincidiran el Mercat del Tomàquet i la Re-festa del Camí Ignasià, amb música, cultura popular pirotècnia i llum.

La Festa del Tomàquet

La Festa del Tomàquet és una festa al voltant del producte estrella de l'horta bagenca: el tomàquet. El seu objectiu és donar a conèixer els productors d’horta i les diverses varietats de tomàquet que conreen. Així mateix, és una bona oportunitat perquè els ciutadans coneguin el producte de proximitat i puguin valorar els beneficis socials, econòmics i ambientals que comporta la seva compra.

La festa també permet generar xarxes col·laboratives entre productors, distribuïdors i ciutadania i contribuir a la dinamització del comerç local i el centre històric.

És organitzada per l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, MengemBages, l'Escola Agrària de Manresa, Proper, l’Era, Parc de la Sèquia, la Fundació Alícia, l'Associació de Defensa Vegetal del Bages, Bages Impuls, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i el Mercat Puigmercadal.