Ahir al matí, uns quants membres del Club Esportiu Popular de Manresa van ocupar l’antiga Pista Castell per reivindicar a l’Ajuntament que hi instal·li una pista esportiva per poder jugar a futbol, bàsquet, handbol i voleibol, i d’aquesta manera «retornar l’ús que va tenir anys enrere», comentava ahir Pol, un dels membres.

Pol explicava que el proper dijous presentaran una moció al ple municipal mitjançant el grup Fem Manresa amb la voluntat de demanar que, en un període de 3 mesos, s’hi instal·lin les cistelles de bàsquet promeses des de fa anys i que en els pressupostos de l’any que ve es destinin una quantitat de diners per millorar l’espai. També lamentava que «al centre de la ciutat no hi ha cap equipament per practicar esport obert a tothom i d’accés gratuït» i que tots ells estan situats «a la perifèria», com per exemple el Congost o Cal Gravat.