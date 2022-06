La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que acull cada estiu des de fa 54 anys -comptant aquest- la localitat de Prada, celebrarà els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol la 4a edició a la seva subseu al Principat, a Manresa. Ho farà sense les restriccions de les dues darreres edicions per culpa de la pandèmia, amb l'objectiu d'atraure un centenar de persones a les sessions que s'han organitzat que, com ja va avançar aquest diari, tindran com a epicentre temàtic el paper articulador del territori de les ciutats mitjanes. El programa, que han presentat aquest matí els seus organitzadors a l'aula magna de l'institut Lluís de Peguera, seu de les jornades, també parlarà d'Església i societat, amb la presència de l'abat de Montserrat i de l'abadessa de Sant Benet de Montserrat, i del fet d'informar sobre la guerra d'Ucraïna, amb la participació dels periodistes Lluís Caelles, Cèlia Cernadas, Alfons Cabrera i Marc Marcè, director de Regió7.

La previsió dels organitzadors és atraure un centenar de persones a les sessions. Les inscripcions es poden fer per a tots els blocs (25 euros), per a cadascun dels tres blocs (10 euros) o per a dos blocs (15 euros).

La benvinguda d'Ignasi Cebrian, director del Peguera, ha anat seguida de la intervenció de l'alcalde Marc Aloy Guàrdia, que ha recordat la gènesi de la primera edició de la UCE a Manresa, coincidint amb els seus 50 anys, com una manera d'"escalfar motors" abans de la programació que acull Prada. El 2018 també va ser l'any de Manresa com a Capital de la Cultura Catalana, del 90è aniversari del Peguera i dels 150è de Pompeu Fabra. Ha destacat, també, que en la programació d'enguany s'ha tingut en compte la commemoració dels 500 anys de l'arribada a Manresa de sant Ignasi, "un dels principals referents del pensament".

Jordi Casassas Ymbert, president de la UCE, ha explicat que organitzar-la a Manresa "permet plantejar coses que a Prada no es poden plantejar perquè la gent està de vacances". Ha remarcat que el tema que es presenta, el del paper de les ciutats mitjanes, "és una preocupació que tenim a la UCE des de fa un temps que ara hem pogut plantejar". Ha afirmat que "sense el territori, Catalunya no funciona", i ha recordat que "hi ha gent que encara es pensa que després de Collserola no hi ha res més", alhora que ha defensat "la construcció de la Catalunya Ciutat". Ha insistit que el contingut del programa a Manresa "em fa especial il·lusió per la coherència del curs i per l'oportunitat del que es debatrà aquí".

Les jornades tindran a la inauguració a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà Pons, i a la clausura al vicepresident Jordi Puigneró Ferrer.

La UCE s'organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i de Gest! Associació de Professionals Sènior al servei del Territori, que van tenir la idea de portar-la a Manresa. El seu president, Josep Sinca Cura, ha celebrat que, per fi, es pugui fer amb certa normalitat, alhora que ha posat l'accent en l'actualitat del contingut, que portarà a Manresa una quinzena de professionals i d'experts. A banda, ha recordat, les sessions es tancaran cada dia amb una activitat externa: una visita a la Seu al capvespre, un recorregut pels llocs ignasians i un tast de vi de la DO Pla de Bages i productes nostrats.

Josep Gili Prat, regidor d'Ensenyament i Universitats, ha recordat que les inscripcions es poden fer a través de la web del Kursaal.