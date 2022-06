Dos alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Automatització i robòtica industrial de l’institut Lacetània de Manresa, Albert Mogas i Oualid Ouacha, han participat als entrenaments oficials per a les CatSkills, les olimpíades catalanes de l’FP, que se celebraran durant el curs vinent. Els entrenaments es van fer a l’institut Palau Ausit de Ripollet i van comptar amb la participació de la resta de centres que competiran a les proves.

Les CatSkills se celebren cada dos anys i permeten mostrar les habilitats i les competències professionals dels alumnes que hi participen.

Els guanyadors de la fase catalana es classifiquen per competir a nivell estatal i, en cas de guanyar les SpainSkills, poden participar a la fase europea i mundial (EuroSkills i WorldSkills) d’aquesta competició.

Des de l’institut Lacetània fa temps que s’aposta per promoure la participació dels alumnes a les CatSkills, no només per la possibilitat de demostrar el seu talent i coneixements, sinó també per la motivació que aporta als alumnes preparar-se per una prova així i per l’experiència que suposa participar-hi.