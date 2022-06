L’Ajuntament de Manresa ha fet públics consells preventius per l’onada de calor, tenint en compte que la Generalitat de Catalunya ha activat l’alerta Procicat per la previsió que se superi el llindar de les temperatures extremes en alguns punts del país. En el cas de la capital bagenca, s’espera que el termòmetre s’aproximi als 40 graus a partir de dimecres.

D’aquesta forma el consistori informa d’alguns consells preventius per evitar la calor dins de la llar, com ara tancar les persianes de les finestres on toca el sol i obrir-les durant la nit per refrescar la casa, romandre en les estances més fresques o recórrer a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat) i, en cas de no tenir-ne, mirar de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats, com ara centres comercials o cinemes.

En el cas de sortir a l’exterior, es recomana portar una gorra o un barret, utilitzar roba lleugera i de colors clars, que no sigui ajustada, procurar caminar per l’ombra i descansar en llocs frescos del carrer o en espais climatitzats, portar aigua per beure’n sovint i refrescar-se la cara i, fins i tot, les peces de vestir.

Pel que fa als àpats, s’aconsella fer menjars lleugers, evitar els menjars molt calents i els que porten moltes calories, com ara salses, fregits o arrebossats, prendre aliments rics en aigua, com ara fruita, verdures i hortalisses, per recuperar les sals minerals, beure molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia i evitar les begudes alcohòliques.

En els consells preventius, també s’inclou la necessitat d’estar pendent de la gent gran per tal d’ajudar-los a seguir les recomanacions indicades per evitar un cop de calor.