A data d'avui, 14 de juny, l'Hospital Sant Andreu de Manresa té 7 persones ingressades amb covid-19. Dimarts passat, dia 7 de juny, hi havia 22 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu.

La darrera setmana 21 persones han estat donades d'alta, 6 persones han ingressat i no hi ha hagut cap mort per l'epidèmia, amb la qual cosa la xifra total de defuncions es manté en 176. La darrera mort per covid va ser comunicada el 3 de maig, fa sis setmanes.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, data coincident amb l'inici de la sisena onada de l'epidèmia, són: