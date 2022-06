Que el virus de la covid continua circulant ho demostra el fet que la darrera setmana els centres assistencials de Manresa van donar 43 altes, 22 de les quals per part d’Althaia i 21 a Sant Andreu.

És el nombre més alt de les darreres setmanes: el 10 de maig es van fer públiques 19 altes; la setmana següent van ser 23; el 24 de maig, 19; el 31 de maig 25; el 7 de juny, 26 i ahir, les 43 esmentades.

Les 43 altes van deixar ahir 27 persones ingressades per covid, de les quals 20 a Althaia i 7 a Sant Andreu. La setmana passada hi havia 37 ingressats, així que el nombre s’ha reduït de forma considerable. Mentre que a Althaia van augmentar els hospitalitzats passant de 15 a 20, a Sant Andreu la reducció va ser substancial i de 22 van passar a 7.

La darrera setmana 6 persones van ingressar a la Unitat d’Aïllament per Covid-19 de l’Hospital de Sant Andreu i no hi va haver cap mort per l’epidèmia, amb la qual cosa la xifra total de defuncions es manté en 176. Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, data coincident amb l’inici de la sisena onada de l’epidèmia, són 247 ingressos, 195 altes i 42 defuncions.

Amb aquestes dades es pot veure que es manté un percentatge significatiu d’ingressos que acaben en mort a causa del virus, així que les persones especialment vulnerables han de continuar mantenint-se en alerta.

Tot i així cal dir que a Sant Andreu fa sis setmanes que no es produeix una defunció per l’epidèmia. La darrera va ser comunicada el 3 de maig, que és quan la xifra acumulada de morts per l’epidèmia en aquest centre assistencial va quedar fixada en 176, el mateix nombre que es mantenia ahir.

A la Fundació Althaia, que assumeix l’atenció d’aguts, hi ha hagut deu defuncions durant el mateix període. Aquesta setmana no ha mort ningú per l’epidèmia, però el 7 de juny Althaia va comunicar quatre morts per covid; el 31 de juny, tres; el 17 de maig, un i el 10 de maig, dos.

Si es posa el focus sobre les quatre darreres setmanes, no hi ha hagut defuncions la darrera ni la primera però les dues del mig sí. Així que no es pot dir que es pugui girar full de l’epidèmia sinó que manté la seva afectació mortal, tot i que en un context en el qual es simultanieja la lluita contra la covid amb l’activitat normal de les institucions assistencials.

Ahir hi havia una persona a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Sant Joan de Déu, un fet que corrobora el mateix plantejament. L’UCI no està neta de covid, però es troba molt lluny de les situacions de mot alta ocupació.