El desmai de dos alumnes a Manresa augmenta la pressió perquè s'aturin les classes si fa molta calor

L'onada de calor tan promíscua ha arribat quan encara no s'ha acabat el curs escolar, i això està generant problemes en alguns centres més enllà de les dificultats de concentració. Aquest dimecres s'ha sabut que les altes temperatures han provocar el desmai de dos alumnes d'una escola de primària de Manresa, que s'haurien marejat per la calor, segons ha pogut saber aquest diari.

Si bé no se n'han derivat més conseqüències, fets com aquest incrementen la pressió que aquests darrers dies ja ha estat fent la comunitat educativa al departament per tal de poder aturar les classes com a mínim en les hores de més calor.

Iolanda Segura, del sindicat USTEC, lamentava a Regió7 que des de la Generalitat no s'hagin atès aquestes peticions que, segons diu, també haurien arribat a la delegació de la Catalunya Central. «Responen que es vagi amb roba lleugera i que es begui molta aigua, quan la llei diu que a més de 27 graus, s'ha de tancar el recinte si no hi ha mesures per paliar la calor».