Un centenar de jesuïtes arribats d’arreu participen fins demà al Simposi Internacional, una trobada que té per objectiu reflexionar sobre les maneres de fer arribar els Exercicis Espirituals al món contemporani. A banda de les persones que segueixen les activitats presencialment, que fan estada al Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana, el simposi, que ha organitzat la Cova de Sant Ignasi coincidint amb els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a Manresa, el segueixen virtualment 200 més.

El Sant Pare ha fet arribar una carta al comitè organitzador i executiu, encapçalat per Lluís Magriñà, director del centre d’espiritualitat i superior de la Cova. Els diu que «he rebut reiterades invitacions per venir a Manresa durant aquest any 2022» i que «ja que no ho he pogut fer presencialment, sí que desitjo estar entre vostès a través d’aquestes paraules per animar-los a aprofitar la trobada». Recorda que «tindran el privilegi, i també la responsabilitat, de repensar el camí que va recórrer sant Ignasi», es congratula per la iniciativa i els desitja que «confirmin, ampliïn i despleguin les possibilitats d’un text, d’un mètode i d’una experiència que ha de respondre al compromís amb els més necessitats, que connecti amb la sensibilitat i el llenguatge dels joves i ens faci més responsables de la cura del nostre planeta».

El programa, que ahir va incloure una visita als llocs ignasians de Manresa i a Montserrat, s’estructura en quatre grans blocs: «L’actualitat del text dels Exercicis», «Els Exercicis en els marges socials», «Els Exercicis i altres cosmologies i espiritualitats» i «Els Exercicis en nous llenguatges».