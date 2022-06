El ple de l'Ajuntament de Manresa del mes de juny es va obrir amb la presa de possessió de Josep Maria Fius Rubí, de Junts per Manresa, com a regidor de l’Ajuntament.

Josep Maria Fius, expresident del PDeCAT a Manresa, s'estrena com a regidor de Junts per Manresa a l’Ajuntament per la renúncia al càrrec de Claudina Relat, que assumeix la presidència del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a les comarques centrals.

Fius era el número 9 de la llista electoral i va quedar a un pas d’accedir a la Corporació perquè Junts va aconseguir vuit regidors.

Fius assumirà la regidoria de Centre Històric. S'incorporarà al govern de la ciutat amb les mateixes delegacions i retribucions que fins ara tenia Relat, amb una dedicació del 70 %.