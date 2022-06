Les cadires de la Rosita, propietat municipal des de l’any 2017, tal com va deixar dit l’anterior propietària, Rosita Casas, al seu testament, tornen a ocupar un tros del primer tram del Passeig com han fet tradicionalment cada any, llevat dels dos darrers a causa de les restriccions per la covid.

L’Ajuntament va instal·lar els 275 seients el dia 8 de juny. Ho va fer més tard del previst -prèviament havia anunciat que seria després de la Fira de Maig i de l’ExpoBages, que van tenir lloc els caps de setmana del 14 i 15 i 21 i 22 de maig, respectivament-, perquè hi ha fet una repassada abans de col·locar-los. Actualment, per seure-hi, no s’ha de pagar res, però, abans, sí que calia treure el tiquet, que cobrava la Rosita anant amunt i avall. Al principi hi havia hagut més d’un miler de cadires, que van passar a 750 els anys 80, a 535 els 90, a 390 els darrers anys i a les 275 d’ara.