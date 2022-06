El barri de les Escodines celebra les Enramades fins diumenge. Avui, a les 6 de la tarda, a la sala d’actes del Casal, el psiquiatre Pere Bonet parlarà de «Les lliçons apreses de la covid». Demà, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent de la fàbrica de l’Aranya, es projectarà el documental No res, i a les 10 de la nit, a la plaça de Sant Ignasi, hi haurà música amb DJ. Dissabte a la tarda hi haurà activitats per als infants. A les 7, al pati de les Escodines, teatre musical amb Tal com som, i a les 9, concert amb Almas Gemelas a la Divina Pastora, on hi haurà servei de bar. Diumenge, a les 10 del matí, bitlles catalanes al pati de la Cova; a les 11, cercavila a la plaça de Sant Ignasi i carrers de les Escodines i de Sant Bartomeu, seguida de vermut. A les 7, espectacle infantil amb Nano Ferrari i xocolatada al pati del Casal i a les 8, al mateix lloc, concert homenatge a Ventura Rubinat Gual.