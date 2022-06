Quarta xifra més alta de comerç tancat al sector Sobrerroca de Manresa i voltants

Al llarg de la darrera dècada només hi ha hagut pitjors xifres en els recomptes semestrals del novembre del 2016 i el maig del 2017. El maig del 2020 hi ha haver el mateix nombre de botigues tancades que ara, 64.

Pel que fa a la situació del novembre del 2016 hi havia 65 baixos tancats, el 41,9%, i el maig del 2017 la xifra rècord de la dècada: 66, un 42,5%. L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants ha comunicat la situació a l’Ajuntament. Fa deu anys que realitza, incansablement, un recompte semestral d’activitat.

El semestre del 30 de novembre de 2021 al 31 de maig de 2022 es van obrir 4 botigues al sector i van tancar 8. Així que hi ha un saldo negatiu de 4 botigues tancades que restades a les 95 botigues de l’anterior semestre dona un total 91 botigues obertes, les mateixes que hi havia el maig del 2020.

D’altra banda, l’entitat comercial del sector planta cara, ha mantingut el número de socis i es troba en el màxim de tots els temps.

Els sectors Carme, Plaça Carme, Plaça Europa-Infants, Cap del Rec Nord, Baixada Carme i Plaça Sant Ignasi Malalt té 22 botigues obertes, dos menys que el semestre passat. El sector de Sant Miquel, Sabateria i Beates té 26 comerços oberts, dos menys que el semestre passat. Al Joc de la Pilota i Plaça Drets hi ha 5 botigues obertes i 9 de tancades, igual que el semestre passat. Al sector Sobrerroca i Plaça Major hi ha 38 botigues obertes i 25 de tancades, també igual.

Fa 10 anys hi havia 41 baixos comercials sense activitat, un 26,4% i hores d’ara els ja esmentat 64, el 41,2%. Són 23 baixos comercials més sense activitat.

Insisteixen que calen ajudes a la rehabilitació, el pàrquing de l’Anònima i disposar de microbús

Demanen que s’ajudi els propietaris de pisos, botigues i locals com es fa en altres municipis

A banda de les peticions que durant tots aquests anys ha anat formulant l’associació amb instàncies (pàrquing subterrani al Milcentenari, millorar la neteja, il·luminació i preus assequibles d’aparcament) aquest semestre subratlla com «essencials» que hi hagi ajuts per a la rehabilitació de pisos i botigues, el pàrquing de l’Anònima, un servei de microbús i que se solucioni la inseguretat i els problemes amb okupes.

Volen que s’ajudi als propietaris de pisos, botigues i locals tancats com es fa en altres municipis. També insten els propietaris a rehabilitar les seves propietats i moderar els preus dels lloguers.

Asseguren que «al Centre Històric tenim més de 200 pisos buits i moltes botigues tancades per falta de rehabilitació, si no hi han aquestes ajudes directes no ens en sortirem, ja fa anys que no avancem en aquest aspecte».

Recorden que a la campanya electoral de l’any 2019 l’equip de govern va assegurar que mentre no es fessin els pisos i el pàrquing soterrani s’habilitaria el solar de l’Anònima per poder aparcar 200 cotxes a preus més econòmics que la zona blava. Diuen que «amb aquests dos supòsits : pisos rehabilitats i pàrquing de l’anònima, tindríem gent de la ciutat que segur vindrien a viure a la nostra zona, un lloc cèntric i en el qual hi ha de tot».

Un altre tema és que fa més de 13 anys que demanen transport públic per aquesta part del Centre Històric, ja que és l’únic barri que no en té. Des de la Santa Cova de Manresa, Via Sant Ignasi, carretera de Vic, Bonavista, Muralla, Sobrerroca, plaça Major, Pòpul, Renfe i tornada a la Cova. Creuen que portaria pelegrins de la cova i gent de la ciutat a passejar i comprar al sector. «En aquests moments un servei públic és vital per nosaltres. Aquest microbús és imprescindible per la ciutat i molt més pel Centre Històric i la Santa Cova», afirmen.

Expliquen que s’han posat càmeres i més patrulles al carrer, que són bones mesures i seria bo poder-les incrementar, però «encara queda el greu problema dels okupes que no es soluciona». Asseguren que generen problemes de convivència amb veïns i comerciants i espanten possibles compradors.

Des del seu punt de vista, si no es solucionen urgentment aquest temes «no ens en sortirem, per molts actes i accions puntuals que organitzem, tant l’Ajuntament com la nostra associació de comerciants».