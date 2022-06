La pionera del bàsquet femení a Manresa Maria Ciuraneta Sannicolàs donarà nom a títol pòstum a la pista poliesportiva coberta del Complex Poliesportiu Vell Congost.

La decisió es va prendre ahir amb la unanimitat de les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament de Manresa després de la intervenció de Gemma Vilaseca González en nom de Manresa Capital del Bàsquet Femení.

Maria Ciuraneta va morir el juliol del 1997 als 74 anys d’edat. Se la recorda amb la seva inseparable Vespa de color gris.

Va ser premiada per la Nit de l’Esportista de Manresa, va rebre la medalla d’argent de la Federació Catalana de Bàsquet en la Primera Trobada del Bàsquet Català, l’any 1983. Va ser col·laboradora de Regió7 fent cròniques de bàsquet femení.

El primer partit de bàsquet femení a Manresa va tenir lloc a l’antic camp de futbol del Pujolet, el 25 de març del 1931 en una exhibició de dos equips del Club Femení d’Esports de Barcelona.

Només uns mesos després va començar les seves activitats la versió local, el Club Femení d’Esports de Manresa.

Després de la Guerra Civil, el 1942 es va constituir la secció de bàsquet femenina del Centre d’Esports Manresa.

De la base a la direcció

Tant a nivell escolar com en clubs, en les següents dècades les dones i noies van continuar jugant i l’equip femení del Centre d’Esports va dur les seves activitats al primer pavelló del Congost, entre el 1968 i 1971. Ciuraneta va ser jugadora quan es va constituir, el 1942, la secció de bàsquet femenina del Centre d’Esports Manresa. Quan es va constituir el Bàsquet Femení Manresa va comptar amb la seva tasca com a directiva. L’equip va pujar dues vegades a la Segona Divisió, els anys 1975 i 1982. La petició del reconeixement va ser formulada el 13 de gener d’enguany, per part del Club Bàsquet Femení, perquè el nom de Maria Ciuraneta s’incorporés al nomenclàtor com a promotora del bàsquet femení a Manresa i com a reconeixement històric del bàsquet femení a la ciutat.

La proposta comptava amb l’adhesió del Club Bàsquet Manresa i l’AE La Salle Manresa.

L’informe de concessió de la distinció elaborat destaca els importants èxits esportius assolits al llarg de la seva carrera, així com el compromís i la coherència amb la seva manera de veure el món i d’actuar en conseqüència. Subratlla el fet que va ser impulsora del bàsquet femení a Manresa, i posa en valor tota la seva trajectòria i dedicació. Per tot plegat es considera que cal reconèixer el seu paper indispensable com a promotora del bàsquet femení i, també, fer un reconeixement global a la funció històrica del bàsquet femení a Manresa.

El dictàmen aprovat explica que és voluntat explícita de l’ajuntament donar prioritàriament noms de dones per tal de revertir la diferencia abismal que hi ha entre noms d’homes i de dones.