UPC i Lacetània maniobren per no fer la ‘sele’ en aules a 34 graus

A l’institut Lacetània, un alumne dels que hi han fet la selectivitat -que es acabar ahir- va tenir problemes per la calor que feia a l’aula on s’examinava. Va beure aigua i es va anar a refrescar una mica la cara, i no va anar a més. Després d’això i de les queixes d’alguns professors, tant ahir com abans d’ahir, en aquest centre, el tribunal responsable de les proves va traslladar les de les 12 del migdia i les de les 3 de la tarda a un espai soterrani de l’equipament per protegir els alumnes de la calorada a les aules sense aire condicionat, on van arribar als 34 graus.

A la UPC Manresa, ahir van fer el mateix que a l’institut veí. Ells van acollir les proves de les 12 del migdia i de les 3 de la tarda en espais amb aire condicionat. A la FUB i a la Joviat no va fer falta perquè n’hi ha a totes les aules.

Josep Maria Rossell, president del tribunal de la sele al Lacetània, on entre dimarts i ahir s’han examinat 162 alumnes -una noia que no s’hi va presentar el primer dia la farà el setembre- explicava que els alumnes s’havien distribuït al Saló Rosa, que és un espai soterrani, on ja s’han examinat tots els dies dos grups, mentre que la resta s’han repartit per cinc aules superiors. En aquestes darreres, sobretot a la tarda, la calor era insuportable i, tan ahir com abans d’ahir, van decidir portar tots els grups al Saló Rosa. Dimarts, una professora que forma part d’aquest tribunal, va denunciar la situació a través de Regió7. Rossell explicava ahir que en l’informe que farà arribar a la conselleria hi farà constar aquest problema per tal que es tingui en compte els propers anys. Valorava que una possibilitat per estalviar-s’ho seria acollir tots els alumnes que s’examinen a Manresa en un gran espai com el Congost o el Palau Firal ben climatitzat, on els estudiants estarien en igualtat de condicions.

A la UPC, on han fet la selectivitat 457 alumnes repartits en dos tribunals, el president d’un d’ells, José Miguel Giménez, explicava que, com que no totes les aules tenen aire condicionat, a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, els grups que s’havien d’examinar ahir que no en tenien es van traslladar a espais on n’hi hagués, com a les aules d’informàtica, que en disposen per compensar l’escalfor que generen els ordinadors, i a la sala d’actes.

Només 5 alumnes de 1.032

Com ja va avançar Regió7 el primer dia de la sele, als quatre centres de Manresa on s’han examinat els 1.032 alumnes del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès, la petició de proves amb l’enunciat en castellà ha estat anecdòtica. Ahir, els respectius tribunals ho van concretar. En total, han estat cinc alumnes. Dos a la FUB, cap a l’institut Lacetània, dos a la UPC Manresa i un a la Joviat.