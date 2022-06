El regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, va explicar en el ple que l’anhelada visita del Papa a Manresa no pinta bé.

Va explicar que el papa Francesc va manifestar inicialment un interès gran per venir, però «el que ens consta aquests últims mesos és que el seu estat de salut és molt delicat, de fet, es desplaça pel Vaticà amb una cadira de Rodes».

Va recordar que l’any passat el Papa va ser operat d’un càncer de colon «i no entrarem ara aquí a tractar l’evolució de les seves malalties. Hi ha tot un seguit de coses que fan pensar que la seva visita és complicada». També va comentar que el viatge que tenia previst a Àfrica aquest estiu «ha estat anul·lat i s’havia de fer en 15 dies. Per tant, no acaba de donar bones sensacions, si més no el tema de la salut». L’alcalde Marc Aloy va afirmar sobre la visita que es podria dir que «està en mans de Déu. Com que no hi crec. Està en mans del Papa».