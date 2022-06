L’Ajuntament de Manresa durà a terme enguany els estudis tècnics necessaris per analitzar la seguretat dels terrenys de l’antiga Pista Castell. I, si és viable, inclourà en el pressupost del 2023 la col·locació d’una xarxa de voleibol, d’unes cistelles de bàsquet i unes porteries, així com la realització del projecte d’adequació de l’espai per a la pràctica esportiva de forma provisional, a l’espera que es desenvolupin les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Aquesta actuació ha tingut com a detonant l’ocupació de la Pista Castell per reivindicar poder practicar esport sense pagar (vegeu Regió7 de dilluns), per part del Club Esportiu Popular, i la defensa al ple d’aquesta acció, per part de Pol Ruiz Mañosa, que va intervenir-hi fent ús del reglament de participació ciutadana.

L’enderroc de la Pista Castell es va fer el 2015 i el solar que va quedar en aquest espai cèntric de la ciutat roman tancat des de llavors a l’espera que se li doni alguna activitat.

La previsió de l’Ajuntament era habilitar una pista provisional amb cistelles de bàsquet oberta de dia i tancada de nit. Però en els darrers 7 anys no s’ha fet.

La moció aprovada a instància del Club Esportiu Popular, amb Fem Manresa com a mitjancer, afirma que «els espais esportius públics, gratuïts i oberts a la ciutadania segueixen sent insuficients a Manresa. I, als barris on sí que existeixen aquests equipaments, sovint acaben sobrepoblant-se, deixant molta gent fora de la pràctica esportiva, sigui per falta d’espai suficient o per la impossibilitat de generar espais còmodes lliures d’ultracompetitivitat, masclisme, racisme, classisme i capacitisme». Tots els grups hi van votar a favor excepte el PSC, que es va abstenir.