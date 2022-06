El 29 de juny de 2021, es va portar a terme l’acte d’inici de celebració dels 40 anys de l’empresa pública, i al llarg de l’any, i sempre tenint en compte les restriccions marcades per la pandèmia, s’han anat portant a terme diverses accions per commemorar aquesta efemèride.

L’1 de gener del 1982 es posava a treballar en unes dependències a la plaça del Pedregar de Manresa, l’empresa Aigües de Manresa. En aquelles petites oficines, s’atenia als abonats, s’elaboraven les factures, es comptabilitzaven les despeses i era d’on sortien els operaris, a peu, arrossegant un carretó amb un tros de canonada, eines i morter, disposats a caminar dos o tres quilòmetres per atendre les reparacions de la xarxa. Ben aviat, altres municipis es van incorporar a aquesta aventura. En paral·lel, es va adquirir la finca de Cal Sanmartí, on es van situar els serveis tècnics. Més tard, la seu corporativa es va traslladar a la Plana de l’Om. Es va construir i posar en servei l’estació depuradora de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada. I van venir nous municipis, noves extensions de xarxa, noves estacions depuradores, etc.

Avui, Aigües de Manresa és l’empresa 100% pública que gestiona el servei d’aigua en 17 municipis i 1 EMD del Bages, el Moianès i l’Anoia. La missió de l’empresa és gestionar de forma eficient i sostenible el cicle integral de l’aigua, per oferir el millor servei als usuaris, i també porta la gestió de les piscines municipals de Manresa. Aigües de Manresa és una empresa que vol fer una gestió sostenible dels recursos, que està compromesa amb l’eficiència energètica i la circularitat i que està emprenent el camí cap a la transformació digital. I ho fa seguint els valors de compromís envers el territori i la gent, la sostenibilitat, amb confiança, transparència i eficiència.

Com s’han celebrat els 40 anys?

La celebració va començar el 29 de juny de 2021 amb un acte al Museu de la Tècnica de Manresa amb els alcaldes -presidents d’Aigües de Manresa: Joan Cornet, Jordi Valls, Josep Camprubí i l’actual alcalde- president Marc Aloy. Va faltar-hi el traspassat Juli Sancliments. Aquest acte es va fer amb els representants polítics dels municipis on Aigües de Manresa és mitjà propi com a públic. En aquest mateix acte es va presentar el logotip que ha emmarcat els actes de l’aniversari.

El 6 d’octubre de 2021 es va organitzar la 1a Jornada Tècnica de l’Aigua. Una jornada emmarcada a la Fira Ecoviure i amb vocació de seguir celebrant-se com a espai de trobada i per compartir experiències entre empreses i entitats del sector de l’aigua.

El 13 de desembre de 2021 es va fer la presentació del llibre- homenatge a Josep Alabern i Valentí, en un acte sorpresa per a ell, i on es va recórrer la seva vida personal i laboral, que ha estat vinculada durant gairebé 40 anys a l’empresa.

I finalment el 15 de juny, es va portar a terme un dinar amb la plantilla, com a principals protagonistes i motor de l’empresa.