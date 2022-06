La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa es concentrarà avui a les 11 del matí a la plaça Major, com fa habitualment, per reclamar la construcció d’una residència pública a Manresa. Serà la darrera protesta abans de les vacances. Les concentracions es tornaran a activar el setembre cada quinze dies.

La Plataforma ja ha recollit més de 1.300 signatures per demanar a la Generalitat la construcció d’una residència pública per a gent gran a Manresa. La data límit per signar abans de presentar el docment a l’administració és el pròxim 30 de juny. Hi ha fulls distribuïts a totes les associacions de veïns de la ciutat.

A principis d’aquest mes la mateixa Plataforma va convocar una manifestació per reclamar l’equipament. Va recórrer el centre de Manresa fins arribar davant l’edifici de l’Ajuntament. Hi va participar unes 200 persones.