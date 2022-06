Com funciona la nova cuina de l’Hospital Sant Joan de Déu que s’ha estrenat recentment. També com han evolucionat les noves tecnologies en l’àmbit assistencial, la recerca que s’ha fet sobre covid a la Fundació Althaia o bé el nou programa d’oncologia de precisió que s’hi porta a terme. Són tan sols alguns dels aspectes que es van exposar a les setenes jornades de la fundació que s’ha celebrat recentment i en les quals van participar més de 500 professionals de la institució.

Amb el lema Ideem junts el futur, van ser les primeres després de l’esclat de la pandèmia amb l’objectiu de compartir coneixements, experiències i projectes de futur. Hi van confluir tres aspectes rellevants: el 20è aniversari de la Fundació Althaia, la pandèmia de la covid el nou Pla Estratègic Talaia 2021-2025, el full de ruta de la institució en els pròxims anys.

A les jornades es van presentar 48 treballs entre comunicacions orals i vídeos, que es van agrupar en tres grans temàtiques: les oportunitats i aprenentatges sorgits arran de la covid; les experiències per avançar en l’atenció a les persones, la docència i les noves tecnologies; i els projectes amb futur del pla Talaia.

El dia a dia

Els treballs exposats feien referència a aspectes molt diversos del dia a dia de la Fundació Althaia. Des de tècniques i procediments assistencials fins a innovacions tecnològiques, noves formes d’atenció, gestió i organització, entre d’altres. Aquí es on es va poder conèixer com funciona la cuina de l’hospital, els treballs de recerca que s’han dut a terme sobre la covid o els tractaments més innovadors en oncologia.

A la inauguració de la jornada hi va assistir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a més a més del director general d’Althaia, Manel Jovells; l’alcalde i president del patronat, Marc Aloy i el responsable de les jornades, Òscar Bernadich. Van tenir un reconeixement per l’esforç dels professionals davant l’emergència sanitària.

Argimon, va posar en valor, també, el model sanitari català, que va dir que és un bé que cal protegir. Va assegurar que Althaia n’és un exemple. Va elogiar el projecte assistencial, docent i de recerca de la institució.

20 anys d’Althaia

Un dels actes destacats de la jornada va ser la taula rodona protagonitzada pels alcaldes de Manresa que han estat al capdavant d’Althaia en algun moment dels seus 20 anys d’història. Hi van prendre part Joan Cornet, Jordi Valls, Josep Camprubí, Valentí Junyent i Marc Aloy. Van afirmar que la Fundació Althaia, que va néixer l’any 2002 després de diferents processos de fusió dels cinc hospitals que hi havia fins aleshores a Manresa, és una experiència d’èxit. Va moderar la taula rodona Josep Lluís Irujo, i va tenir un record per l’alcalde Juli Sanclimens.