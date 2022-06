Amb motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, els Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGTBI del Bages i de Manresa han convocat per al 27 de juny la primera trobada de persones adultes LGTBI+ de la comarca. La trobada dona resposta a les peticions de diverses persones que s’han apropat al SAI des de la seva obertura.

La trobada es farà dilluns vinent a les 19h al Parc de l’Agulla de Manresa, al costat del Berenador. La proposta és generar un espai de coneixença i de diàleg on les persones participants puguin començar a crear xarxa entre elles per tal de facilitar la socialització entre iguals.

Ja en la diagnosi elaborada el 2018 per crear el pla comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ a la comarca, les persones entrevistades posaven de manifest la falta d’espais de socialització on conèixer altres persones LGTBI+ amb experiències i inquietuds similars i la necessitat de marxar a Barcelona o a altres ciutats a causa del sentiment de soledat que pot provocar la falta d’aquestes xarxes.

Amb iniciatives com aquesta, es pretén fomentar la visibilitat LGTBI+ i la possibilitat que les persones del col·lectiu visquin la seva identitat i sexualitat de forma oberta, tot generant espais de confiança i de suport mutu. Per a més informació i inscripcions, es pot escriure un correu a sai@ccbages.cat o trucar al telèfon 936930363.

Bandera a l'Ajuntament

Per una altra banda, Manresa commemorarà el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ amb la penjada de la bandera irisada al balcó de la Casa Consistorial. La bandera es penjarà el mateix dilluns 28 de juny a dos quarts de deu del matí, en compliment de l’acord de ple de 16 de juny de 2009, amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i representants dels diversos grups municipals.

El 15 de juliol, nova trobada per a joves

D’altra banda, l’Espai Iris, el punt de trobada de joves LGTBI+ de Manresa i comarca, celebrarà una nova trobada presencial el proper 15 de juliol, a l’Espai Jove Joan Amades-Oficina Jove del Bages (c/ Sant Blai, 14, de Manresa), de 18h a 20h. Divendres passat, 17 de juny, hi va haver la primera trobada.

L’Espai Iris està organitzat pel Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI de l’Ajuntament de Manresa i per l’Oficina Jove del Bages. Hi poden participar joves LGTBI+ de la comarca, d’entre 14 i 25 anys, que tinguin ganes de generar xarxa i compartir experiències. L’Iris pretén ser un espai d’interacció i de trobada lliure. Enguany, a més, compta amb una persona dinamitzadora per tal de generar dinàmiques de coneixença entre els participants i resoldre dubtes que es puguin plantejar al voltant de les diversitats afectives, sexuals i de gènere.