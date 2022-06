L’Espai Òmnium de Manresa, al carrer Sobrerroca, acollirà avui un debat sobre la situació del català perquè en surtin propostes per poder incorporar al Pacte Nacional per la Llengua.

Es durà a terme a partir de les 7 de la tarda. S’estructurarà en dues parts. A la primera hi intervindran la metgessa Elisabet Descals; la presidenta dels botiguers, Tània Infante; la professora de secundària Carme Carrera, i Blanca de Lloret, de la junta nacional d’Òmnium. Aportaran la seva visió sobre la situació del català en cadascun dels seus àmbits.

La segona part s’obrirà a totes aquelles persones i entitats que assisteixin a l’acte perquè puguin fer les seves pròpies aportacions.

En aquest cas han confirmat la seva assistència la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas; el degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, David Casellas; el representant territorial d’Esports de la Generalitat, Pep March; la presidenta del Centre d’Esports Manresa, Ruth Guerrero; la regidora de l’Ajuntament d’Artés, Nabila El Morani Zahid; i la coordinadora lingüística de l’escola d’adults Jacint Carrió de Manresa, Maria Roca. Conduirà el debat la periodista i membre de la junta territorial d’Òmnium Bages-Moianès, Montserrat Ayala.

Òmnium promou aquests debats arreu del territori per recollir el màxim de propostes per al futur del català en tots els àmbits i incorporar-les al Pacte nacional per la Llengua.