L’Ajuntament de Manresa ha instal·lat un panell electrònic a l’accés sud de la ciutat, a prop del Pont Vell, que informa en temps real de les places lliures que hi ha als pàrquings públics de la ciutat. Al mateix temps ha posat en marxa un apartat a la web municipal on també es pot consultar la disponibilitat d’aparcament.

El dispositiu marca les places lliures als pàrquings dels Quatre Catons; al de La Seu Centre, que és el de la plaça de la Reforma; el del Centre Històric, entre les Escodines i Barri Antic.

Segons l’Ajuntament de Manresa, la pantalla complementa les mesures que s’han anat executant els darrers mesos per millorar la mobilitat a l’entrada de Manresa i donar prioritat als vianants al camí de la Cova i també al Centre Històric de la ciutat. Amb el dispositiu electrònic es vol donar informació vàlida i a temps real als conductors que entren a la ciutat per l’accés sud, per evitar circulacions innecessàries, sobretot els dies de més trànsit.

L’Ajuntament de Manresa ha informat que aquest tipus d’accions formen part de les iniciatives en clau Ciutat Intel·ligent, responsabilitat del regidor Josep Gili. Entre aquestes hi ha la instal·lació de punts wi-fi gratuïts al passeig de Pere III, entre la plaça Sant Domènec i la de Crist Rei, a espais públics d’interès turístic i a 34 edificis municipals. Igualment vincula iniciativa a la implantació de sistemes interns que permeten millorar la gestió de dades.

Així mateix s’ha posat en marxa un apartat a la web municipal, manresa.cat, que també permet saber les places lliures a cada aparcament públic. En aquest cas també inclou l’aparcament del mercat Puigmercadal.