Després d'onze setmanes sense subministrament elèctric al bloc ocupat per la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme al carrer Bambylor del barri de la plaça Catalunya de Manresa, una trentena d'activistes antidesnonaments han fet una acció de protesta a Sabadell a instal·lacions d'Endesa.

Han accedit a les oficines i megàfon en mà han reclamat una solució després que fa 78 dies sis famílies amb dotze infants van veure com treballadors d’Endesa escortats per antiavalots tallaven la llum del bloc.

Una estona després fins a l'indret s'hi han desplaçat diversos furgons de Mossos d'Esquadra amb, com a mínim, vuit efectius. "Un exercit ha vingut a defensar a Endesa", han denunciat des de la plataforma després de veure la presència policial a l'indret on reivindicaven la seva causa.

Després de tot aquest temps la situació no només no ha millorat sinó que ha empitjorat perquè hi ha veïns que es queixen del soroll dels generadors que utilitzen puntualment per tenir aigua calenta i poder fer rentadores.

Segons Endesa, el bloc va ser ocupat quan encara no estava finalitzat. I el promotor és qui hauria d’haver enllestit, en el seu dia, els treballs elèctrics, com a qualsevol altre habitatge. Així que assegura que «Endesa, com es pot entendre, no pot fer treballs en una propietat privada».