A Cal Gravat, foguera de Sant Joan i, dissabte, festa d'estiu

Els pròxims dies 23 i 25 de juny l’Associació de Veïns i Veïnes de Cal Gravat-Bufalvent de Manresa celebrarà les seves festes d’estiu.

El dijous dia 23 a partir de les 21:00h hi haurà la tradicional Revetlla de Sant Joan a la Plaça Josep Lluís Sert, una diada que contemplarà l’encesa d’una de les úniques fogueres de la ciutat amb la Flama del Canigó. Tot seguit hi haurà coca, xocolata i mistela per a tothom.

Dissabte 25 de juny l’associació donarà per finalitzada la seva festa d’estiu amb l’espectacle musical i de dansa anomenat Disco Balla-la, a càrrec d’en Jordi Callau. A partir de les 22:00h a la Plaça Cal Gravat.