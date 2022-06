Catalunya En Comú i Podem Catalunya aniran junts a les municipals de l'any vinent. De moment, ja han assegurat la seva presència en més de 150 municipis, entre els quals hi ha la capital de Bages amb el nom d'En Comú Podem Manresa. Avui ho han anunciat en una convocatòria amb la presència de Maria Pozuelo, secretària d'organització de Podem Catalunya; Enric Bárcena, responsable de Mobilització i Territori de Catalunya en Comú; Anna Querol, coordinadora de Manresa en Comú, i Pol Molina, membre de Podem Manresa.

En les anteriors municipals, les del 2019, Manresa en Comú i Podem Manresa es van presentar per separat, amb Anna Querol i Carmelo Plaza com a caps de llista, respectivament. Querol ha informat que no serà fins passat l'estiu que preveuen celebrar l'assemblea per concretar la llista i qui l'encapçalarà. No ha aclarit, per tant, si repetirà com a alcaldable de l'estrenada coalició entre les dues formacions.

Ha remarcat que l'objectiu és portar a l'Ajuntament un govern d'esquerres feminista i ecologista, atès que ara no és d'esquerres, ha afirmat, i que tingui una "visió transformadora en temes socials" perquè les polítiques actuals, ha manifestat, són "de molt totxo i de poques persones". Així mateix, ha criticat el Pla de mobilitat en el qual s'està treballant, que "ens està plantejat les coses d'una forma tèbia i sense valentia. No hi ha una visió global de Manresa transformadora i que garanteixi lluitar contra les desigualtats en temes socials. No veiem res valent de debò".

Ha insistit que "el que volem és escoltar molt, parlar amb molta gent i sumar molts esforços i visions. Cal escoltar, que és una cosa que a Manresa no s'està fent com s'hauria de fer".

Pozuelo ha anunciat la coalició a Manresa com "una bona notícia perquè només sumant podrem créixer i només creixent podrem guanyar". Al seu entendre, "la ciutadania progressista de Manresa mereix un projecte que posi la vida de la gent al mig de les seves polítiques per resoldre els problemes del dia a dia que té". Ha remarcat la necessitat que hi hagi relleu a l'Ajuntament perquè "fa una dècada o més que hi ha un govern de dretes". L'acord marc entre Catalunya En Comú i Podem Catalunya "ja engloba més de 150 municipis", ha anunciat, i "seguim treballant per incorporar-ne molts més a aquest projecte de transformació social, de ciutat, feminista, ecologista i que posa la gent al centre de les polítiques que volem portar a terme a tots els municipis de Catalunya el 2023".

"Aspirem a recuperar representació a Manresa"

Bárcena ha recordat que "hem fet un gran esforç per fer aquest pacte, que es basa en la generositat i, sobretot", ha insistit, "en prioritzar la vida dels veïns i veïns dels municipis de Catalunya". Ell també ho ha definit com "una gran notícia, sobretot perquè aspirem a recuperar representació a Manresa, capital de la Catalunya Central, i així poder garantir, no només que condicionarem el proper govern de l'Ajuntament de Manresa sinó, sobretot, que serà d'esquerres, cosa que cap altre dels partits d'esquerra darrerament ha garantit".

Querol ha explicat que "fa temps que estem treballant a nivell municipal, igual que ells ho han fet a nivell nacional, perquè això sigui efectiu. L'acord nacional ens sembla una notícia brutal perquè el que aconsegueix és garantir que sumem esforços, que podem multiplicar, també, la capacitat de canviar les coses, de millorar la vida dels manresans i manresanes. El que ens toca a nosaltres a nivell de municipi és anar construint un equip de persones que vinguin d'una organització o de l'altra o que se sumin des d'altres moviments o formes de lluita per construir aquest treball col·laboratiu i cooperatiu que sigui una alternativa real als governs immobilistes que portem des de fa tant temps. Una passa endavant cap a l'esquerra, cap a l'ecologia, cap al feminismes efectius i la millora de la vida a Manresa".

Molina ha comentat que el que vol la coalició és "portar una unió a Manresa amb què la gent que no surt a votar de barris que han estat perjudicats per la crisi de la covid i de molts altres llocs surtin al carrer a votar i que aquesta vegada ho facin amb il·lusió amb una candidatura única i que realment tinguin algú que els representi i que defensi un projecte de ciutat, d'esquerres i que no tingui cap problema a pactar amb diferents grups d'esquerra si cal, però en cap moment donar suport a un govern de dretes com el que estem veient a dia d'avui a Manresa". Ha avançar que "serà un espai divers" que "es faci de baix cap a dalt".