Carme Carrió, presidenta de l’associació de veïns del barri manresà de les Escodines, ha afirmat que a l’entitat no s’ha entès la manca de «compromís» d’ERC, Junts i Fem contra els problemes que pateixen d’ocupacions per part de delinqüents.

Carrió ha recordat que el grup municipal del PSC va presentar al darrer ple una moció en la qual «es demanava treballar per un canvi de les lleis que emparen l’ocupació de pisos de manera il·legal per grups mafiosos que fan els seus negocis amb persones en pobresa extrema». I, també, perquè els cossos policials puguin desallotjar en 48 hores «als grups delinqüencials que de manera continuada ocupen i ocupen pisos provocant sobre els veïns de les escales o cases més properes un malson considerable de sorolls, brutícia i tràfic de drogues».

Carrió aclareix que no s’està referint a les ocupacions per part de famílies desprotegides amb fills, «que no tenen altra solució que la ocupació de pisos per subsistència personal i familiar».

Dit això, «no entenc ni entenem que des del mateix ple no hi hagués un suport de tots els grups municipals» a la moció socialista. A més, manifesta el seu «desacord total» amb el grup polític que va defensar que si es considerava la proposta es criminalitzava l’ocupació en si. «Amics de la CUP, quants de vosaltres suporteu als vostres domicilis ocupacions de delinqüents que pertorben la vostra vida de manera considerable?», demana Carrió.

Tampoc entén que ERC i Junts en altres ciutats sí donin suport a propostes que dijous passat van rebutjar al ple. «No puc entendre que grups polítics progressistes que diuen que treballen per ajudar els més desfavorits us quedeu callats», assegura.

Carrió afirma que a les Escodines «estem farts i tips de tot aquest desori que patim al nostre barri de manera continuada, i que tantes vegades ho estem posant de manifest en les reunions continuades del nostre Pla de Xoc. Fins a on arribarem?, quan serem escoltats els barris de la ciutat de Manresa que vivim dia rere dia aquest malestar impropi de ciutadans responsables amb les nostres situacions de malestar continuat?»

Es demana què està passant perquè «els nostres polítics que hem votat no prenguin en consideració tot aquest malestar veïnal que vivim als nostres barris?».

Adverteix que «quan no es prenen mesures sobre tota aquesta problemàtica, deixem que els extremistes d’extrema dreta ho aprofitin pels seus interessos particulars de partit».

Com a presidenta d’una entitat veïnal els demana «que sigueu més valents i que de veritat us comprometeu a fer alguna cosa més que parlar als plens sense escoltar-vos gaire». Afirma que mentre la moció era desestimada un veí del barri era agredit «per una màfia de joves que el van deixar malferit».

Acaba dient: «Escolteu, tenim por, molta por i la nostra llibertat de sortir a passejar pels nostres carrers a qualsevol hora ha quedat malmesa del tot».