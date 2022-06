La Fundació Althaia de Manresa ha tornat a comunicar víctimes mortals a causa de l'epidèmia després d'una setmana sense. Els darrers set dies dues persones han perdut la vida a les seves instal·lacions per covid-19.

Amb aquestes morts, la xifra acumulada de defuncions a Althaia arriba a 430, que sumades a les 176 que hi ha hagut a l'Hospital Sant Andreu, on fa set setmanes que no mor ningú per covid, fan una xifra total de 606.

A data d’avui, les dades referents a l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són les següents:

Pacients ingressats: 24 (0 a l’UCI)

Defuncions (dada acumulada des del març del 2020): 430

Alta pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020): 3.761

Els 24 ingressats són quatre més dels que hi havia fa just una setmana. Si als ingressats actuals se sumen els 9 que hi ha hores d'ara a Sant Andreu la xifra d'hospitalitzats és de 33, sis més que la setmana passada.

D'altra banda, a l'Hospital Sant Andreu de Manresa han transcorregut 7 setmanes sense que s'hagi hagut de comunicar defuncions per covid-19 a les seves instal·lacions.