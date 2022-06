La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de color verd el dimarts 21 de juny en horari de de 2/4 de 10 a 2/4 d'11 de la nit. Un any més, Manresa s'afegeix així a la iniciativa de la Fundació Miquel Valls, que sol·licita als ajuntaments de Catalunya que il·luminin de verd façanes d'edificis o elements significatius de la ciutat amb motiu del Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).

L'objectiu de la campanya, que enguany port per lema “Fes un Gest per l’ELA”, és donar a conèixer la malaltia i donar suport als afectats i a les seves famílies.

L’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), també coneguda com a Malaltia de Lou Gehrig, és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i medul·la espinal, que són les cèl·lules encarregades de transmetre l’ordre del moviment voluntari del cervell als músculs. La malaltia actualment no té cura i encara no es disposa de cap tractament que permeti aturar el procés degeneratiu de l’ELA.

La degeneració de les neurones motores, fa que la capacitat del cervell per iniciar i controlar el moviment muscular es perdi. En conseqüència els pacients presenten atròfia muscular que avança provocant paràlisi progressiva. A part de l’autonomia motora, la capacitat de parla, deglució i respiració també es veuen afectades.

L’ELA afecta persones de tot el món, de qualsevol raça i origen ètnic, principalment a persones d’entre els 40 i els 70 anys, però també pot afectar persones més joves o persones d’edat més avançada. Els homes presenten una incidència lleugerament més elevada que les dones.

L’ELA és considerada una malaltia minoritària o rara, donat que la seva prevalença (nombre de persones que pateixen la malaltia) se situa entre 6-8 persones afectades/100.000 habitants, però no podem oblidar que no deixen de diagnosticar-se casos. La incidència de la malaltia és d’1-3 casos nous/100.000 habitants/any.

400 afectats a Catalunya

S’estimen unes 400 persones afectades a Catalunya, 4.000 a tot el territori espanyol i 350.000 a escala mundial. Cada any es diagnostiquen uns 120.000 casos nous a tot el món.