L’Associació de Veïns i Veïnes del barri de Cal Gravat-Bufalvent celebrarà demà dijous i dissabte les seves festes d’estiu.

Demà, a partir de les 9 del vespre, tindrà lloc la tradicional revetlla de Sant Joan a la plaça de Josep Lluís Sert, que inclourà l’encesa d’una de les úniques fogueres que es faran a la ciutat enceses amb la Flama del Canigó, que s’anirà a recollir al seu pas per Manresa. Hi haurà coca, xocolata i mistela per a tothom.

Dissabte, l’entitat veïnal clourà les festes d’estiu amb l’espectacle de música i dansa titulat Disco Balla-la, que anirà a càrrec de Jordi Callau. Serà a partir de les 10 de la nit a la plaça de Cal Gravat de la barriada manresana.