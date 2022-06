Amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, que s’escau el 28 de juny, els Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGTBI del Bages i de Manresa convoquen la primera trobada de persones adultes LGTBI+ de la comarca. Tindrà lloc un dia abans, dilluns, 27, a les 7 de la tarda, al parc de l’Agulla. El punt de trobada serà el pont que hi ha al costat del Berenador. L’objectiu és generar un espai de coneixença i de diàleg on els participants puguin començar a crear xarxa per tal de facilitar la socialització entre iguals.

En la diagnosi elaborada el 2018 per crear el pla comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ , els entrevistats van posar de manifest la falta d’espais de socialització on conèixer altres persones LGTBI+ amb experiències i inquietuds similars i la necessitat de marxar a Barcelona o a altres ciutats a causa del sentiment de soledat que pot provocar la falta d’aquestes xarxes. Per a més informació i inscripcions, es pot escriure a sai@ccbages.cat o trucar al 93 693 03 63. El mateix dia 28 l’Ajuntament de Manresa penjarà la bandera irisada al balcó consistorial.